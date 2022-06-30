«دولي الشطرنج» يدعم «مجلس تريم»

رضا سليم (دبي)

وجه الروسي أركادي دفور كوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، رسالة تهنئة إلى مجلس إدارة اتحاد الإمارات للعبة برئاسة تريم مطر، بعد فوزه بالانتخابات التي جرت مؤخراً بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وقال في رسالته: نهنئكم على انتخابكم لرئاسة اتحاد الإمارات للشطرنج والفوز الكاسح وعلى الثقة التي حصلتم عليها من الأندية لقيادة الاتحاد، ونهنئ أيضاً أعضاء مجلس الإدارة الجدد، ونتمنى لكم التوفيق في قيادتكم للعبة في الدورة الجديدة ونتطلع للتعاون معكم.

وتأتي رسالة أركادي قبل أن يبدأ الاتحاد الجديد المهمة، حيث ينتظر تسلم الاتحاد من المجلس السابق خلال الأيام المقبلة طبقاً للوائح، التي تنص على قيام المجلس السابق بتسليم الاتحاد والمقر للمجلس الجديد في مدة لا تزيد على 10 أيام.

في الوقت الذي تتطلع فيه الأسرة الشطرنجية لبدء مرحلة جديدة بعد عاصفة المشاكل التي مرت بها اللعبة على مدار أكثر من عامين، إلا أن الرئيس الجديد سيكون أمام أول اختبار من خلال اختيار اثنين لشغل مقعدين بالتعيين، ورغم أن تريم مطر يسعى إلى أن تكون جميع إمارات الدولة ممثلة في المجلس الجديد، إلا أن الحديث لا يتوقف في كون المعيين لابد أن يكونوا من أصحاب الخبرة؛ نظراً لأن المجلس الجديد يضم مجموعة من الكوادر الشابة التي تحتاج إلى الدعم والمساندة، خاصة أن بعضهم ليس له سيرة ذاتية في لعبة الأذكياء.

من ناحية أخرى، يستعد أركادي لخوض الانتخابات على رئاسة الاتحاد الدولي للعبة في الانتخابات، التي ستجرى خلال اجتماع الكونجرس الذي سيعقد على هامش الأولمبياد العالمي للشطرنج في مدينة تشيناي الهندية خلال الفترة من 27 يوليو حتى 10 أغسطس المقبلين، بمشاركة 190 دولة.