«أبيض الشباب» يعسكر بالمغرب استعداداً لكأس العرب

معتصم عبدالله (دبي)

يتأهب منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 عاماً، «مواليد 2003 و2004» لإقامة معسكر إعدادي في المغرب ينطلق في 5 يوليو المقبل، استعداداً للمشاركة المرتقبة في النسخة الثامنة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، المقررة في أبها السعودية خلال الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس 2022.

ويدخل برنامج المعسكر الإعدادي والمشاركة في «كأس العرب»، ضمن تحضيرات «أبيض الشباب» لخوض تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، في الطريق نحو النهائيات التي تستضيفها أوزبكستان في 2023.

ووضعت قرعة التصفيات منتخبنا ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات إيران وقرغيزستان «المستضيف» وبروناي، وتقام التصفيات خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر 2022.

ويتطلع «أبيض الشباب» الذي يبدأ تجمعه الداخلي في دبي السبت المقبل، تحت قيادة مدربه الإسباني فرانك أورتيجا إلى بداية مغايرة لنتائجه خلال الفترات الماضية، بعدما طاردته النتائج السلبية، وكان منتخبنا تعادل 1-1 وخسر 1-2 أمام السعودية في يناير 2021 كآخر تجربتين وديتين، قبل أن يخسر 3 مباريات على التوالي في البطولة الودية بإسرائيل في ديسمبر 2021، في إطار اتفاقية التفاهم التي وقعها الاتحادين الإماراتي والإسرائيلي في ديسمبر 2020، حيث خسر أمام إسرائيل 1-4، وروسيا 2-3، وألمانيا 1-3.

وأنهى «أبيض الشباب» تحت قيادة مدربه الحالي مشاركتين على التوالي دون تحقيق نتائج تذكر، الأولى في كأس العرب تحت 20 عاماً بالقاهرة في يونيو الماضي، حيث ودع منتخبنا من الدور الأول، باحتلاله المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من فوزه في الجولة الأولى على جيبوتي 8-0، والخسارة 2-3 أمام طاجيكستان، و0-5 أمام المغرب على التوالي.

وخاض منتخب الشباب في نوفمبر الماضي، مباريات النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب، والتي استضافتها العراق بمشاركة 9 منتخبات، حيث ودع من الدور الأول.

واحتل «أبيض الشباب» المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من تعادله مع لبنان 1-1 في الجولة الثانية، مقابل خسارته في مباراتين أمام الأردن 0-2 في الجولة الأولى، وسوريا 0-1 في الجولة الأخيرة للدور الأول، وتصدر منتخب لبنان ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، مقابل 6 للأردن الوصيف، و3 لسوريا صاحب المركز الثالث.