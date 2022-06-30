9 ضحايا لسياسة «التقشف» في «كامب نو»

أنور إبراهيم (القاهرة)

تأمل إدارة برشلونة الإسباني في التخلص من 9 لاعبين على الأقل، من أجل تقليل الديون المتراكمة والتي وصلت إلى 35. 1 مليار يورو ، والتي دفعت النادي الكتالوني إلى السعي لفرض إجراءات "تقشفية" حتى يمكنه إعادة التوازن في ميزانيته.

وإذا كان خوان لابورتا رئيس النادي حصل - في هذا الإطار- على تصريح ببيع 9. 49% من شركة التصاريح والتسويق التجاري التابعة للنادي، كما توصل إلى اتفاق بشأن بيع 25% من حقوق بث مباريات الفريق في الدوري الإسباني "الليجا"، حتى يمكنه جمع مبلغ 600 مليون يورو من حصيلة هاتين الصفقتين، ليستطيع النادي العودة إلى نشاطه الطبيعي، إلا إن ذلك لم يكن كافياً لحل الأزمة المالية بصفة نهائية، وإنما عليه التخلص من عدد من نجوم الفريق، لتوفير رواتبهم الكبيرة لتخفيف العبء على الجزء المخصص لهيكل الرواتب في الميزانية العامة للنادي ، لإتاحة الفرصة لإبرام صفقات جديدة .

وتضم قائمة "الضحايا المحتملين" لسياسة "التقشف" مجموعة من النجوم أبرزهم وأكثرهم تأثيراً في أداء الفريق، الهولندي فرينكي دي يونج "25 عاماً" لاعب الوسط المتميز الذي انتقل إلى برشلونة قادماً من أياكس أمستردام قبل 3 سنوات، مقابل 75 مليون يورو، والذي يجرى برشلونة في الوقت الحالي مفاوضات بشأن رحيله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإن كان اللاعب نفسه مازال متمسكاً بالبقاء في "الكامب نو".

والاسم الثاني المرشح للرحيل هذا الصيف، رغم رغبته في البقاء، هو الظهير الدولي الأمريكي سيرجينو ديست "21 عاماً" القادم من أياكس أيضاً، ولكنه لم ينجح في فرض نفسه لاعباً أساسياً في الفريق حتى الآن، حيث شارك في 71 مباراة رسمية خلال العامين الماضيين، وكلف ديست برشلونة 25 مليون يورو ويحظى باهتمام بايرن ميونيخ وتشيلسي وإشبيلية.

والنجم الثالث هو الفرنسي صامويل أومتيتي " 28 عاماً" قلب الدفاع الذي وافق في يناير الماضي على تمديد عقده وتخفيض راتبه بدرجة كبيرة، لمساعدة النادي في مواجهة أعبائه المادية، ولكن ذلك لم يشفع له، وهناك إصرار على رحيله من جانب النادي، ويتردد إن ناديه السابق أوليمبيك ليون يرغب في استعادته، كما أن فيورنتينا الإيطالي مهتم بالحصول على خدماته.

والنجم الرابع هو الفرنسي كليمان لينجليه "27 عاماً" قلب الدفاع الآخر، ووضعه شبيه لوضع مواطنه أومتيتي إذ لا يلعب أساسياً منذ فترة طويلة، رغم إنه مرتبط بعقد حتى 2026، ولكن النادي على استعداد للاستغناء عنه مقابل مبلغ مناسب، ويتردد إن توتنهام الإنجليزي يقترب من الفوز به.

والنجم الخامس هو المهاجم الهولندي ممفيس ديباي "28 عاماً" الذي لم يسجل سوى 13 هدفاً في 38 مباراة لعب أغلبها تحت قيادة مواطنه رونالد كومان المدير الفني السابق، الذي ضمه في صفقة مجانية من ناديه السابق ليون الفرنسي، غير أن التعاقد مع المهاجم الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج في عهد تشافي المدير الفني الحالي، حرمه من اللعب بصفة دائمة، وهو من أصحاب الرواتب العالية، ولا يرغب في الرحيل ويريد تكملة عقده، ويعتبر برشلونة بيته، ويريد أن يثبت جدارته باللعب لهذا النادي الكبير.

أما النجم السادس، هو البوسني ميراليم بيانيتش "32 عاماً" الذي أعير لنادي بيشكتاش التركي موسم 21/2022، ويرغب في تكملة عقده حتى نهايته، ولكن تشافي لا يضعه في حساباته بالنسبة للموسم الجديد. وأبدى ناديا إنترميلان ونابولي رغبتهما في الحصول على خدماته.

والنجم السابع هو حارس المرمى الثاني نيتو "32 عاماً" الذي يرتبط بعقد حتى صيف 2024، ويأمل برشلونة في التخلص منه هذا الصيف، خصوصاً وأنه مطلوب في إيفرتون وأستون فيلا الإنجليزيين، كما أبدى فلامينجو البرازيلي اهتمامه به.

ويعد الدولي الدنماركي مارتن برايثوايت "31عاما" القادم من ميدلسبره الإنجليزي، هو النجم الثامن، حيث لم يسجل سوى 5 أهداف فقط في 44 مباراة لعبها منذ مجيئه، وعانى الكثير من الإصابات، ويفكر في بعض العروض التي وصلته من الدوري الأمريكي .

وتاسع هؤلاء النجوم وآخرهم هو الشاب الإسباني ريكي بويج "22عاماً" أحد خريجي أكاديمية "لاماسيا" في عام 2018، إلا إنه لم يلبي حتى الآن الطموحات المعقودة عليه، وأعلن تشافي صراحة إنه خارج حساباته في الموسم الجديد، وعليه أن يبحث عن نادٍ آخر خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وهو مطلوب داخل إسبانيا من أندية سيلتا فيجو وريال بيتيس وفالينسيا.