ريكاردو سواريش مدرباً للأهلي لمدة عامين

القاهرة (الاتحاد)

أعلنت إدارة النادي عن التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.. ووصل إلى القاهرة أمس المدير الفني الجديد، وقام بإتمام كافة إجراءات التعاقد، وعقد جلسة مطولة مع كل من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، وياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم.

وتم الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتأكيد على الدعم والمساندة للمدير الفني وجهازه المعاون لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على كافة المستويات.

ويستمر سيد عبدالحفيظ مستمر في موقعه مديرًا لجهاز الكرة، بينما يضم الجهاز المعاونللبرتغالي ماوريسيو فاش مدربًا.. وسامي قمصان مدربًا.. وراؤول فاريا مطور أداء .. بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي.. إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى.. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.