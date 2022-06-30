ريشارليسون الصفقة الرابعة في توتنهام

لندن (أ ف ب)

يتحضر نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، لتدعيم ترسانته الهجومية عبر التعاقد مع مهاجم إيفرتون البرازيلي ريشارليسون في صفقة قد تصل قيمتها إلى 60 مليون جنيه استرليني، حسب ما أفادت الخميس وسائل إعلام بريطانية.

وأشار موقع "ذي أثلتيك" انه تم الاتفاق على مبلغ مبدئي قدره 50 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 10 ملايين كمكافآت.

وانضم ريشارليسون "25 عاماً" إلى إيفرتون قادماً من واتفورد في عام 2018 مقابل 50 مليوناً.

سجل "راقص السامبا" 53 هدفاً في 152 مباراة لصالح الـ "توفيز"، منها 6 أهداف في المباريات التسع الأخيرة في الموسم الماضي، ليساهم في بقاء نادي ميرسيسايد في البريميرليج.

ونقلت محطتا "بي بي سي" و"سكاي سبورتس" أن إيفرتون بحاجة إلى إنهاء الصفقة الخميس، للمساعدة في وضع الموازنة مع السنة المالية المنتهية في 30 يونيو.

وتكبد إيفرتون خسائر بقيمة 372 مليون جنيه إسترليني على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وتنص قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز على أن خسائر الأندية يمكن أن تبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات، قبل أن يتم تخفيف القيود بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويلبي الانتقال إلى توتنهام رغبة ريشارليسون في المشاركة بمسابقة دوري أبطال أوروبا، لكنه سيواجه منافسة قوية لفرض نفسه واللعب بانتظام في ظل وجود الثنائي الهجومي هاري كين والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين.

وتعاقد توتنهام الذي يشرف عليه المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي خلال سوق الانتقالات الحالية مع الجناح الكرواتي إيفان بيريشيتش بصفقة حرة من إنتر الإيطالي والحارس فرايز فورستر من ساوثهامبتون ولاعب الوسط المالي إيف بيسوما من برايتون.