الجمعة 1 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
البصرة تستضيف «خليجي 25» مطلع 2023
البصرة تستضيف «خليجي 25» مطلع 2023
30 يونيو 2022 14:28

بغداد (أ ف ب) 
أعلن عدنان درجال وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن مدينة البصرة ستستضيف خليجي 25 في مطلع العام 2023.
ونشر الموقع الرسمي للاتحاد العراقي مقطع فيديو لرئيس الاتحاد، يقول فيه "ألف مبروك للعراق حكومة وشعبًا على هذا الإنجاز، كأس الخليج عراقية بصراوية".
وكانت البطولة مقررة في يناير 2022 قبل أن تتأجل إلى الشهر ذاته من عام 2023، نظرًا لازدحام روزنامة المنتخبات الخليجية.
وشهدت مدينة البصرة منذ أكثر من عام عدة زيارات لممثلين عن المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي، لإجراء تقييم شامل لجاهزية وكفاءة المنشآت الرياضية قبل استضافة خليجي 25، آخرها الأسبوع الماضي.
وضغط بعض الاتحادات الخليجية باتجاه التأجيل إلى ما بعد نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022.
وتعهد درجال باستكمال كل المتطلبات الضرورية، التي أوصت بها لجان التفتيش وتقديم بطولة مهمة وناجحة.
ولا يزال العراق يواجه حظرًا من الاتحاد الدولي «فيفا» لإقامة المباريات على ارضه جراء الأوضاع الأمنية منذ عام 2019.
وتقام كأس الخليج مرة كل عامين واستضافت البحرين النسخة الأولى عام 1970 والأخيرة في قطر 2019.
وتحمل الكويت الرقم القياسي في عدد مرات الفوز مع 10 ألقاب مقابل 3 لكل من قطر والسعودية والعراق واثنين لكل من سلطنة عمان والإمارات ولقب واحد للبحرين 2019.
واستضاف العراق البطولة مرة واحدة على استاد الشعب الدولي في العاصمة بغداد 1979 وأحرز لقبها.

خليجي 24
عدنان درجال
العراق
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
جانب من المظاهرات في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
6 قتلى في مظاهرات بالسودان
اليوم 01:43
محمد أبوشهاب أثناء إلقاء كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: المسار الدستوري ركيزة أساسية لحل الأزمة السورية
اليوم 01:43
جانب من وصول ضيوف الرحمن إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة (واس)
عربي ودولي
السعودية: الذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن
اليوم 01:43
لبنانيون ينتظرون ضمن طوابير طويلة للحصول على خبز (أرشيفية)
عربي ودولي
سوق سوداء للخبز في لبنان مع عودة الطوابير
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©