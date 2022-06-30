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«سبيكرس كورنر» لجودلفين يخوض التحدي الأميركي
«سبيكرس كورنر» لجودلفين يخوض التحدي الأميركي
30 يونيو 2022 13:42

دبي (الاتحاد)

يخوض بعد غدٍ "السبت" نجم جودلفين «سبيكرس كورنر» بإشراف المدرب بيل موت، وقيادة الفارس خوسيه اورتيز، التحدي الأصعب، حيث يواجه الخصم القوي «لايف أيز جوود» في سباق نيرود ستيكس الأميركي للفئة الثانية.
ويشارك ابن «ستريت سينس» على مسافة قدرها «1400 متر» عقب فوزين رائعين على مسافة الميل في جلفستريم بارك هذا الموسم، أولهما كان في يناير بسباق فريد دبليو هوبر ستيكس للفئة الثالثة في يناير، والثاني خلال سباق جلفستريم بارك مايل للفئة الثانية في مطلع مارس.
ويتجه «سبيكرس كورنر» الفائز في ثلاث مشاركات في 2022 إلى السباق البالغ جائزته ربع مليون دولار، والذي يقام بمضمار بيلمونت بارك الرملي، عقب فوزه الساحق بسباق كارتر هانديكاب للفئة الأولى في مضمار اكودكت في أبريل.
وحقق «سبيكرس كورنر» البالغ من العمر أربع سنوات، 6 انتصارات من إجمالي 9 مشاركات، بمكاسب مالية بلغت 572.130 دولار أميركي، وهو أول مولود فائز بسباق ستيكس للفرس «ماري تيبرن بروك».
وسيكون «لايف أيز جوود» منافساً قوياً في السباق، وحقق بطل سباق كأس بيجاسوس العالمي 6 انتصارات من إجمالي 8 مشاركات، جمع خلالها مكاسب مالية بلغت 3.414.200 دولار أميركي.
وكان «لايف أيز جود» المنحدر من نسل «انتو مسشيف» قد حل في المركز الرابع في سباق كأس دبي العالمي 2022، بمضمار ميدان في مارس الماضي، حيث خاض لأول مرة مسافة الميل وربع الميل (2000 متر).
ومن جهة أخري، تعرض «ريل ويرلد» لجودلفين لانتكاسة في التدريبات سوف تحرمه من خوض سباق كورال إكليبس المقرر غداً للفئة الأولى لمسافة الميل وربع الميل، البالغة جائزته 750 ألف جنيه إسترليني.
وقال المدرب سعيد بن سرور الذي حقق الفوز بالسباق عبر «هالينج» عامي 1995 و1996، و«ديلامي» عام 1998، و«رفيوز توبند» عام 2004: لا توجد مشكلة كبيرة معه، لكنه سعل ولم يكن بحالة جيدة، لذلك للأسف لن يركض يوم السبت.

جودلفين
سعيد بن سرور
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