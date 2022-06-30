«الإمارات للدراجات» يغازل لقب «تور دو فرانس» في النسخة 109

كوبنهاجن (وام)

تنطلق غداً فعاليات النسخة الـ109 من سباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دو فرانس»، بمشاركة كبيرة من أبرز الدراجين، حيث يتنافس الجميع على القميص الأصفر لأقوى وأبرز سباق للدراجات في العالم.

وتشهد العاصمة الدنماركية كوبنهاجن ضربة البداية في هذه النسخة، التي تشتمل على 21 مرحلة، وتمتد حتى 24 يوليو المقبل، لتكون نقطة النهاية المعتادة أمام قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وإلى جانب الجولات التي تقام في الدنمارك وفرنسا، ستشهد نسخة هذا العام جولات من السباق في كل من بلجيكا وسويسرا. وتبلغ المسافة الإجمالية للسباق في هذه النسخة 3353 كيلومتراً موزعة على 21 مرحلة، فيما يحصل المشاركون على راحة سلبية لمدة 3 أيام منفصلة خلال السباق أيام 4 و11 و18 يوليو.

ويتأهب السلوفيني تادي بوجاتشار نجم «فريق الإمارات» للدفاع عن اللقب في هذا السباق العريق، وسط ترشيحات قوية يحظى بها هذا الدراج، الذي أحرز اللقب في كل من النسختين الماضيتين في 2020 و2021.

وكان بوجاتشار فاز بـ6 مراحل مختلفة في سباق الموسم الماضي، وتفوق بجدارة وبفارق جيد على منافسيه بمجرد وصول السباق إلى المراحل الجبلية، وهو ما يرجح كفته في نسخة هذا العام أيضاً، حيث تشهد هذه النسخة 6 مراحل جبلية عالية، و4 مراحل جبلية متوسطة مثلما كان الحال في النسخة الماضية. كما يضاعف من الترشيحات التي يحظى بها بوجاتشار ما قدمه وفريق الإمارات في الموسم الحالي، حيث ترك الفريق ودراجه الشهير أكثر من بصمة خلال النصف الأول من 2022، والذي شهد هيمنة حقيقية لفريق الإمارات في معظم الفعاليات التي شارك فيها.

وكان بوجاتشار نجح في الدفاع عن لقبه في طواف الإمارات خلال فبراير الماضي، كما قاد فريق الإمارات لصدارة جولة سلوفينيا بالشهر الحالي، بخلاف فوزه بلقب سباقي تيرينو أدرياتيكو وسترادا بيانكي.

وأكد بوجاتشار أن الفريق اختار تشكيلة شبيهة بتشكيلته في السنوات السابقة ليضم مجموعة مميزة من الدراجين الأقوياء المتخصصين بالعديد من التضاريس المختلفة، وهو أمر مهم في جولة فرنسا.. وأشار إلى أن الفريق استعد جيداً للنسخة المرتقبة من السباق الذي أسعى للفوز مجدداً بلقبه.

وتمتد المرحلة الأولى من سباق «تور دو فرانس» لمسافة 13 كيلومتراً في كوبنهاجن، لتكون الأولى من 3 مراحل متتالية تقام على الأراضي الدنماركية. وتشهد بلجيكا أطول مراحل سباق هذا العام، حيث تمتد المرحلة السادسة في 7 يوليو المقبل لمسافة نحو 220 كيلومتراً، فيما ستكون المرحلة الافتتاحية هي أقصر المراحل.