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هوميلز جاهز لتحدي العودة
هوميلز جاهز لتحدي العودة
30 يونيو 2022 13:35

برلين (د ب أ)

يعتقد ماتس هوميلز، مدافع فريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إنه سيدخل فترة الاستعداد لما قبل الموسم وهو بحالة جيدة بعدما عانى من الإصابة، خاصة وأنه بات مهدداً بفقدان مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق بعد التعاقدات الجديدة التي أبرمها النادي.
وقد يصبح هوميلز تحت ضغط في الموسم المقبل بعد تعاقد دورتموند مع نيكلاس شوله، من بايرن ميونيخ، ونيكو شلوتربيك، من فرايبورج، لاسيما وأن هوميلز يريد المشاركة مع المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم 2022، في قطر في نوفمبر المقبل.
وقال هوميلز 33 عاماً: أجريت استعداداً جيداً للغاية حتى الآن، لأنني كنت غائباً عن الفريق في آخر خمس جولات من الموسم المنقضي. وقد أعطاني هذا فرصة لتصفية ذهني.
وأضاف: نادراً ما كنت في حالة جيدة قبل فترة إعداد ما قبل الموسم. بالطبع، وضعت أهدافاً لنفسي، لأنني لم أكن راضياً عن موسمي الأخير.
ورغم المنافسة الإضافية في مركز قلب الدفاع، فقد أعرب عن سعادته بصفقات بروسيا دورتموند، لاسيما وأن الفريق يحاول التفوق على بايرن ميونيخ، حامل اللقب، عندما يبدأ الدوري الألماني "بوندسليجا" في أغسطس المقبل.
وقال هوميلز: يجب أن أكون الشخص الذي يقود الفريق - في التدريبات، ولكن في المباريات أيضا على وجه التحديد. يمكننا أن نكون سعداء للغاية بما حدث في سوق الانتقالات.

ماتس هوميلز
بروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
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