نوري يدافع عن «الكيان البريطاني» في ويمبلدون

لندن (رويترز)

قال لاعب التنس البريطاني كاميرون نوري، إنه مستعد لتحمل الضغوط في سعيه للوصول للأسبوع الثاني من منافسات بطولة ويمبلدون لأول مرة خلال مسيرته مع اللعبة، من أجل الحفاظ على استمرار الوجود البريطاني في البطولة الكبرى، بعد خروج آندي موراي وإيما رادوكانو.

وفاز لاعب التنس البريطاني الأول نوري المصنف التاسع في البطولة على شريكه السابق في الزوجي خاومي مونار 6-4 و3-6 و5-7 و6-صفر و6-2، وسيلتقي مع الأميركي ستيف جونسون من أجل مكان في الدور الرابع.

وكان نوري المولود في جنوب أفريقيا لأب إسكتلندي وأم ويلزية وترعرع في أوكلاند، مثّل نيوزيلندا قبل التحول لتمثيل بريطانيا في 2013.

وقال نوري: لو كنت آخر بريطاني في البطولة فلا بأس. سأخوض المباراة كالعادة وسأبذل قصارى جهدي.. لأنها ويمبلدون. أعتقد أنني أرغب في الظهور بصورة جيدة هنا وتقديم أفضل أداء عندي.

وأضاف نوري: هذه هي أكبر بطولة في العام بالنسبة لي. واللعب في بلادي وأمام جماهير المشجعين يجعلني أرغب في الاستمتاع باللحظة والعمل من أجل الفوز والمضي قدماً.

ونوري هو واحد من سبعة بريطانيين ينافسون في الفردي حتى الآن في ملاعب نادي عموم إنجلترا.

وفي بداية نسخة ويمبلدون الحالية شارك 17 لاعباً بريطانياً في الفردي، وهو أكبر عدد يمثل الدولة المضيفة منذ 2001.