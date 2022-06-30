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حارس نيس: رحيل جالتيير يفيد الجميع
حارس نيس: رحيل جالتيير يفيد الجميع
30 يونيو 2022 12:15

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

وجه يوان كاردينال، حارس المرمى السابق لفريق نيس الفرنسي لكرة القدم، تحذيراً شديد اللهجة لفريق باريس سان جيرمان، حيث قال إن غرفة خلع الملابس شهدت العديد من المشاكل أثناء فترة تولي كريستوف جالتيير تدريب الفريق.
ويعتزم سان جيرمان التعاقد مع جالتيير لتدريب الفريق خلفاً لماوريسيو بوكيتينو، وذلك بعد فشل الفريق في الفوز بدوري أبطال أوروبا.
واحتل نيس المركز الثاني في الدوري الفرنسي نهاية يناير من الموسم الماضي، ولكن أداء الفريق تراجع، حيث حقق أربعة انتصارات من 12 مباراة في الفترة من فبراير إلى أبريل، قبل أن ينهي الموسم في المركز الخامس.
واستشهد كاردينال، الذي انتهى عقده مع نيس بنهاية موسم 2020/ 2021 وحتى الآن لم ينضم لأي ناد، بالتأثير السلبي لجالتيير في غرفة خلع الملابس كعامل في تراجع أداء الفريق، وادعى أن رحيله المحتمل لسان جيرمان سيفيد الجميع.
وقال كاردينال لشبكة «أر.أم.سي. سبورت»: بصراحة، أعتقد أن رحيله شيء جيد. بعد التحدث مرتين أو ثلاثة مع لاعبين لا يزالون موجودين في غرفة خلع الملابس في نيس. كان هناك الكثير من المشاكل.
وأضاف: عزل المدير الفني غرفة خلع الملابس ليكون كلامه مسموعاً لدى إدارة النادي. قيل لي إن المشاكل بين إدارة نيس والمدرب أصبحت مهمة للغاية، وأصبحت تؤثر على غرفة خلع الملابس.
وفي الوقت نفسه، تأكد أن لوسين فافر سيكون بديلاً لجالتيير في نيس، حيث سبق له قيادة الفريق للعب في دوري أبطال أوروبا في 2017، قبل أن يتولى تدريب بروسيا دورتموند في 2018.
وأعاد كاردينال، الذي خاض 36 مباراة في الدوري الفرنسي مع نيس في الموسم الأول لفافر، التأكيد على أن تغيير المدربين سيكون في مصلحة الفريقين.
وقال: أعتقد أن الصفقة ستكون مربحة للفريقين. جالتيير سيكون سعيداً. ستعود قوة غرفة خلع الملابس في نيس مع فافر، أعتقد أنه سيكون فائزاً أيضاً. وفي أعين الجماهير، تحديداً، فإنه الخيار الصحيح.

باريس سان جيرمان
ماوريسيو بوكيتينو
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