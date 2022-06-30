الجمعة 1 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
كييليني يستلهم تجربة بيرلو في أميركا
كييليني يستلهم تجربة بيرلو في أميركا
30 يونيو 2022 12:11

لوس أنجلوس (أ ف ب) 
اعتبر جورجو كييليني مدافع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق، بأنه يتطلع للعب في صفوف فريقه الجديد لوس أنجلوس أف سي الأميركي، معتبراً إياه بأنه «النادي المثالي» له.
وقال كييليني لدى تقديمه رسمياً خلال مؤتمر صحفي: أنا متأكد بأن هذا النادي هو مثالي بالنسبة لي.
ولم يفز لوس أنجلوس أف سي بأي لقب منذ انضمامه إلى الدوري الأميركي عام 2018، لكنه يتصدر الترتيب العام حالياً برصيد 33 نقطة من 16 مباراة.
وأضاف المدافع المخضرم «37 عاماً»: تكلمت مع أندريا بيرلو وأليساندرو نستا وكلاهما تحدث بشكل إيجابي عن الدوري الأميركي. بطبيعة الحال، ثمة فوارق عدة بين الدوري الأميركي ونظيره الإيطالي، لكني أريد أن أعيد تلك التجارب الناجحة.
وتابع: هذا النادي مثالي بالنسبة لي لأنه يضم العديد من اللاعبين الشبان الذين يستطيعون مساعدتي. لا أتمتع حالياً بالميزات الجسدية التي كنت أتمتع بها قبل 10 سنوات، لكني أستطيع تقديم الكثير لزملائي. يتعين علينا خلق مزيج من الشباب والخبرة في هذا الفريق لكي نصنع مجموعة تستطيع إحراز الألقاب.
وكان لوس أنجلوس أف سي ضم في الأيام الأخيرة الويلزي المخضرم جاريث بيل، الذي انتهى عقده مع ريال مدريد الإسباني بعد مسيرة مظفرة في صفوفه.
ورحل كييليني عن يوفنتوس بعد 18 عاماً أمضاها في صفوف «السيدة العجوز»، نجح خلالها في إحراز لقب بطل الدوري الإيطالي 9 مرات وكأس إيطاليا أربع مرات وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.
اعتزل اللعب دولياً في مطلع الشهر الحالي بعد أن دافع عن ألوان «الآزوري» في 117 مباراة دولية، وتوج في صفوفه بطلاً لأوروبا الصيف الماضي.

جورجيو كيليني
جاريث بيل
بيرلو
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
جانب من المظاهرات في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
6 قتلى في مظاهرات بالسودان
اليوم 01:43
محمد أبوشهاب أثناء إلقاء كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: المسار الدستوري ركيزة أساسية لحل الأزمة السورية
اليوم 01:43
جانب من وصول ضيوف الرحمن إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة (واس)
عربي ودولي
السعودية: الذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن
اليوم 01:43
لبنانيون ينتظرون ضمن طوابير طويلة للحصول على خبز (أرشيفية)
عربي ودولي
سوق سوداء للخبز في لبنان مع عودة الطوابير
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©