كييليني يستلهم تجربة بيرلو في أميركا

لوس أنجلوس (أ ف ب)

اعتبر جورجو كييليني مدافع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق، بأنه يتطلع للعب في صفوف فريقه الجديد لوس أنجلوس أف سي الأميركي، معتبراً إياه بأنه «النادي المثالي» له.

وقال كييليني لدى تقديمه رسمياً خلال مؤتمر صحفي: أنا متأكد بأن هذا النادي هو مثالي بالنسبة لي.

ولم يفز لوس أنجلوس أف سي بأي لقب منذ انضمامه إلى الدوري الأميركي عام 2018، لكنه يتصدر الترتيب العام حالياً برصيد 33 نقطة من 16 مباراة.

وأضاف المدافع المخضرم «37 عاماً»: تكلمت مع أندريا بيرلو وأليساندرو نستا وكلاهما تحدث بشكل إيجابي عن الدوري الأميركي. بطبيعة الحال، ثمة فوارق عدة بين الدوري الأميركي ونظيره الإيطالي، لكني أريد أن أعيد تلك التجارب الناجحة.

وتابع: هذا النادي مثالي بالنسبة لي لأنه يضم العديد من اللاعبين الشبان الذين يستطيعون مساعدتي. لا أتمتع حالياً بالميزات الجسدية التي كنت أتمتع بها قبل 10 سنوات، لكني أستطيع تقديم الكثير لزملائي. يتعين علينا خلق مزيج من الشباب والخبرة في هذا الفريق لكي نصنع مجموعة تستطيع إحراز الألقاب.

وكان لوس أنجلوس أف سي ضم في الأيام الأخيرة الويلزي المخضرم جاريث بيل، الذي انتهى عقده مع ريال مدريد الإسباني بعد مسيرة مظفرة في صفوفه.

ورحل كييليني عن يوفنتوس بعد 18 عاماً أمضاها في صفوف «السيدة العجوز»، نجح خلالها في إحراز لقب بطل الدوري الإيطالي 9 مرات وكأس إيطاليا أربع مرات وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

اعتزل اللعب دولياً في مطلع الشهر الحالي بعد أن دافع عن ألوان «الآزوري» في 117 مباراة دولية، وتوج في صفوفه بطلاً لأوروبا الصيف الماضي.