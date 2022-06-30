موراي يواصل التراجع

لندن (رويترز)

أطاح الأميركي جون إيسنر صاحب الضربات القوية، بآندي موراي بطل ويمبلدون للتنس مرتين، بتغلبه عليه بنتيجة 6-4 و7-6 و6-7 و6-4 بفضل إرسالاته الساحقة في مباراة بالدور الثاني للبطولة.

وفي حين أن إيسنر البالغ من العمر 37 عاماً اقترب أكثر من أي وقت مضى من سجل إيفو كارلوفيتش على صعيد الإرسالات الساحقة البالغة 13728 إرسالاً ضمن جولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين، شكل هذا أسرع خروج لموراي على الرغم من أنه استطاع اقتناص الفوز بالشوط الفاصل ليفوز بالمجموعة الثالثة.

وترددت هتافات مثل "تقدم يا آندي" في جنبات الملعب الرئيسي، قبل أن يتم فتح سقف الملعب وتتلاشى آمال اللاعب البريطاني مع أضواء المساء.

وكسر إيسنر إرسال موراي في الشوط الثالث بالمجموعة الأولى، ثم احتفظ بإرساله في ظل ضغط شديد من منافسه في الشوط التالي، عندما سنحت للاسكتلندي، الذي انهال عليه بضربات خلفية متقنة، فرصتان لكسر الإرسال.

وحقق الأميركي فارع الطول أقصى استفادة من إرساله الساحق، حيث أطلق خمسة إرسالات ساحقة في طريقه للفوز بالمجموعة 6-4، في حين كان تسديد موراي للكرة أكثر اضطراباً.

وبدا موراي في ورطة بعد أن خسر المجموعة الثانية، حيث أظهر إيسنر المصنف رقم 20 قوة كبيرة على إرساله الأول، الذي لا يعرف الكلل ويسدد تسعة إرسالات ساحقة أخرى.

ووجد اللاعب البريطاني أنه سيرسل للبقاء في المباراة وهو متأخر 4-5 في المجموعة الثالثة، وتجاوز تلك العقبة لكن إيسنر حافظ على الإرسال وواصل الضغط في الشوط الفاصل الثاني الذي فاز به موراي.

ومضت المجموعة الرابعة إرسالا بإرسال، قبل أن يكسر إيسنر إرسال منافسه مرة أخرى ليتقدم 3-2 ويصمد بعدها ويرسل لتحقيق الفوز، بينما استمر تراجع مواري، الذي كان يحتل صدارة التنصيف الدولي للاعبين المحترفين قبل سنوات قليلة.