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العنصرية تضع مشجعي «بوكا» في قبضة الشرطة البرازيلية
العنصرية تضع مشجعي «بوكا» في قبضة الشرطة البرازيلية
30 يونيو 2022 10:15

ساو باولو (رويترز)

قالت إدارة الأمن العام في ساو باولو، إنه تم إلقاء القبض على ثلاثة من مشجعي بوكا جونيورز الأرجنتين، بسبب إهانات عنصرية عقب تعادل فريقهم بدون أهداف مع كورنثيانز البرازيلي في كأس كوبا ليبرتادوريس.
وخلال المواجهة في ذهاب دور الستة عشر، ظهر اثنان من مشجعي بوكا وهما يقلدان حركات القرود أمام جماهير كورنثيانز، بينما قام الثالث بإلقاء التحية النازية.
ونقلت وسائل إعلام عن إدارة الأمان العام أنه تم إلقاء القبض على الأشخاص الثلاثة.
وكتب كورنثيانز في حسابه في تويتر: يرفض كورينثيانز بشدة الأعمال العنصرية التي تورط فيها مشجعون أرجنتينيون في ملعب نيو كيميكا أرينا يوم الثلاثاء. لن يتم التسامح مع هذه السلوكيات.
ويحل كورنثيانز ضيفاً على بوكا في بوينس أيرس في إياب دور الستة عشر في الخامس من يوليو.

بوكا جونيورز
كوبا ليبرتادوريس
ساو باولو
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