«خيول الإمارات» تبحث عن التألق في الصيف

أبوظبي (الاتحاد)

بعد انتهاء سباقي الأوكس والديربي في أبسوم ومهرجان رويال أسكوت الملكي، بدأت تتشكّل ملامح السباقات الرئيسية في الفترة الصيفية، مثل مهرجان جولاي، وجلوريوس جودوود، ومهرجان إيبور، إلى جانب سانت ليجر والآرك الفرنسي حتى الكشف عن آمال الكلاسيك المحتملة في عام 2023.

وسيكون ممثل جودلفين «نيتيف تريل» المرشح الأول لسباق كورال إكليبس ستيكس يوم 2 يوليو المقبل، على الرغم من أنه لم يشارك في أبسوم أو مهرجان رويال أسكوت، ولكنه يتصدر القائمة بترشيح 11 إلى 4، بعد فوز بسباق الـ 2000 جينيز الأيرلندي الكلاسيكي.

وفي سباق دارلي جولاي كب للسرعة يوم 9 يوليو، يتصدر القائمة بنسبة 4 إلى 1، المهر الإماراتي «بيرفكت باور» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، الذي لفت الانتباه في سباق كومنولث كب، فيما يتبعه ممثلا جودلفين «نافال كراون» و«كريتيف فورس» بطلا اليوبيل البلاتيني بنسبة 8 إلى 1.

وسيكون تسليط الضوء في منتصف الصيف في آسكوت مسابقة رائعة، خاصة بوجود المهر الإماراتي «ديزرت كراون» لسعيد سهيل الفائز بالديربي الإنجليزي، والمرشح الرئيسي لسباق الكنج جورج وكوين إليزابيث ستيكس يوم 23 يوليو.

وواصل المهر الإماراتي «بعيد» لشادويل هيمنته في مسافة الميل بنجاح في سباق الملكة آن وتم تنصيبه بشكل هامشي إلى 1-2 (من 4-6) لسباق سسكس ستيكس في جودوود 27 يوليو، لكنه من المقرر أن يواجه منافساً جديداً ممثلاً في «كوريباس» لجودلفين الذي ترك انطباعاً، وأعاد التأكيد على مكانته باعتباره مهراً رائداً يبلغ من العمر ثلاث سنوات بفوزه في سانت جيمس بالاس.

وسيكون «بعيد» أيضاً مرشحاً لسباق جدمونت إنترناشوال في يورك 17 أغسطس وهذا العداء اللامع، يتصدر السوق بتصنيف 6 إلى 4، حيث أشارت الاتصالات إلى هذا السباق باعتباره المكان الذي يمكن أن يكون اختباره الأول على مسافة أكثر من الميل (1600 متر).

ويتصدر «ديزرت كراون» ترشيحات قوس النصر الفرنسي (الآرك)، يوم 2 أكتوبر بمضمار لونجشامب بنسبة 3 إلى 1، لإكمال الثنائية في السباق الشهير للمسافات المتوسطة في أوروبا، فيما سيكون «هيريكن لين» لجودلفين خصماً صعباً.

وتم ترشيح ممثل جودلفين «نافال باور» بنسبة 14 إلى 1 لسباق الـ 2000 جينيز الانجليزي في العام المقبل، إلى جانب ممثل البحرين «برادسيل».