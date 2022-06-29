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جولة «دي بي وورلد» للجولف توحد الجهود
جولة «دي بي وورلد» للجولف توحد الجهود
29 يونيو 2022 18:30

دبي (الاتحاد)
أعلنت جولة «دي بي وورلد»، التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، أمس، عن تعزيز الجهود مع جولة PGA «الجولة الأميركية» لتعزيز تحالفهما من خلال الكشف عن شراكة مشروع مشترك تشغيلي جديد رائد لمدة 13 عاماً قادمة.
الشراكة التي تمتد حتى عام 2035، تعتمد على نجاح التحالف الاستراتيجي الحالي بين الجولتين الذي تم الكشف عنه في نوفمبر 2020، والذي شهد بالفعل فوائد ملموسة لأعضاء الجولتين، من بينها الموافقة المشتركة على إقامة بطولات جديد وتقديم رعاة جدد للجولتين.
ستضمن جولة دي بي وورلد نمواً في أموال الجوائز السنوية لأعضائها اللاعبين على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما يتجاوز المستويات القياسية لعام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العمل معاً لجذب أموال الجوائز والإيرادات التجارية لن يفيد فقط النطاق الكامل للعضوية على الفور، بل سيطور أيضاً فرصاً استراتيجية هائلة لجميع أعضاء الجولتين للمستقبل.
سيوفر المشروع المشترك الجديد فرصاً تنافسية إضافية للاعبي الجولف المحترفين في كلا الجولتين وأيضاً إنشاء مسار محدد بوضوح لأفضل اللاعبين في جميع أنحاء العالم، وسيتمكن أعضاء جولة دي بي وورلد الآن من الوصول المباشر والرسمي إلى قمة لعبة الرجال الاحترافية في الجولة الأميركية.
لتحقيق ذلك، اعتباراً من عام 2023، سيحصل اللاعبون العشرة الأوائل في نهاية الموسم في تصنيف جولة دي بي وورلد (بالإضافة إلى أولئك الذين تم إعفاؤهم بالفعل) على بطاقات المشاركة في الجولة الأميركية للموسم التالي.
وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للجولف المخصصة لمنافسات جولف الرجال المحترفين إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، منها البطولات التي تقام في الإمارات: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، بطولة رأس الخيمة، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك، وسيكون ختام الموسم في دبي في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل مع بطولة جولة دي بي وورلد، والتي ستصبح أول حدث للجولة خارج بطولات الماسترز والعالم التي تقدم جوائز مالية بقيمة 10 ملايين دولار.

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