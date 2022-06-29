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الرياضي
مولر: سيدات الكرة بأميركا «في وضع أقوى»!
مولر: سيدات الكرة بأميركا «في وضع أقوى»!
29 يونيو 2022 17:30

آخن (د ب أ)
قال النجم الألماني توماس مولر لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم إنه يتفهم المساواة في الأجور بين اللاعبين واللاعبات في الولايات المتحدة، لكنه يعتقد أنه من الصعب تطبيق الأمر نفسه في ألمانيا.
وذكر مولر خلال مؤتمر المستقبل في مدينة آخن الألمانية اليوم: «في أميركا، يعد فريق السيدات الحصان الأكثر قوة، وربما يحرك أعداداً أكبر من الجماهير».
وأضاف: «عندما يتعلق الأمر بالمال، فإن هذا يتوقف على كم العائد الذي يجنيه المنتج، وبالتالي يتجه التدفق المالي نحو المنتج».
وتابع مولر: «هذا لا يتعلق بالأداء، فنحن لاعبو كرة القدم نحصل على أموال أكثر من لاعبي كرة السلة وكرة اليد».
وأضاف: «هذا ليس لأننا نؤدي بشكل أفضل في كرة القدم مقارنة بكرة السلة أو كرة اليد، وإنما لأن كرة القدم تحظى بعشق أغلب الناس في العالم».
وعن تطوير كرة القدم النسائية في ألمانيا، قال مولر: «بالطبع يمكن دعم ذلك من خلال السياسات الرياضية، لكن في النهاية، المشجع هو من قرر أين يذهب وأين لا يذهب».
وأضاف: «لدينا فرق سيدات مثل فولفسبورج وبايرن ميونيخ، أدت بشكل جيد في دوري الأبطال للسيدات، وهذا أمر رائع».
وتابع: «لكن لماذا تكون مشاهدة كرة القدم للسيدات في الاستادات أقل منها في كرة القدم للرجال، لا أعرف».

توماس مولر
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بايرن ميونيخ
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الدوري الأميركي
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