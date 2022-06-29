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بوجاتشار: «الإمارات للدراجات» جاهز للدفاع عن «لقب فرنسا»
بوجاتشار: «الإمارات للدراجات» جاهز للدفاع عن «لقب فرنسا»
29 يونيو 2022 16:30

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعرب السلوفيني تادي بوجاتشار نجم فريق «الإمارات للدراجات» عن ثقته بأن النسخة الجديدة من سباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دو فرانس» ستكون مذهلة وستلهب حماس عشاق رياضة الدراجات في كل مكان.
وتنطلق فعاليات النسخة الجديدة للبطولة بعد غدٍ «الجمعة»، ويقود بوجاتشار فريق الإمارات في هذا الحدث الكبير للدفاع عن اللقب الذي توج به عن جدارة واستحقاق في الموسمين الماضيين.
وأكد بوجاتشار أن الفريق اختار تشكيلة شبيهة بتشكيلته في السنوات السابقة ليضم مجموعة مميزة من الدراجين الأقوياء المتخصصين بالعديد من التضاريس المختلفة، وهو أمر مهم جداً في جولة فرنسا، مشيراً إلى أن الفريق استعد جيداً للنسخة المرتقبة، والتي يسعى للفوز مجدداً بلقبها.
وقال بوجاتشار: استعداداتنا هذا العام سارت على أفضل وجه، وشاركنا في المعسكر التدريبي والسباقات التي تساعدنا في التحضير لهذا الحدث، وما علينا الآن إلا أن نستمتع بقسط من الراحة قبل التوجه إلى كوبنهاجن للمشاركة في المرحلة الأولى.
وأضاف: تختلط المشاعر عندما تقف على منصة التتويج في باريس، ويصعب عليك استيعاب كل شيء، الشعور بالإرهاق سيكون حاضراً بعد 3 أسابيع من السباقات الشاقة، إضافة إلى مشاعر الحماس والسعادة. 

وأوضح بوجاتشار أن مسار الجولة لهذا العام يتضمن العديد من المراحل البارزة، وقال: عملنا في الفريق على استكشاف الكثير من الأجزاء المهمة من المسار في جبال الألب وجبال البيرينيه، فضلاً عن المراحل المرصوفة بالحصى في أرنبرج.

تادي بوجاتشار
سباق فرنسا الدولي للدراجات
فريق الإمارات للدراجات
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