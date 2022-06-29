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اتحاد الكرة يُشيد بتميز حكم الصالات
اتحاد الكرة يُشيد بتميز حكم الصالات
29 يونيو 2022 16:00

دبي (الاتحاد)
أشادت لجنة الحكام برئاسة سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بالأداء المتميز الذي قدمه الحكم فهد بدر الحوسني خلال إدارته للمباراة النهائية لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات بين منتخبي المغرب والعراق، التي جرت أمس «الثلاثاء» على ملعب صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام السعودية.
ويُعد حكمنا الدولي فهد بدر الحوسني أحد العناصر الوطنية المميزة التي مثّلت منظومة التحكيم الإماراتي في إدارة العديد من المسابقات القارية والدولية أبرزها بطولة الاتحاد الآسيوي 2018 في الصين تايبيه، والتصفيات التمهيدية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي «فيتنام 2019»، كما شارك ضمن طاقم التحكيم الذي أدار مباريات ملحق التصفيات الآسيوية لكأس العالم لكرة الصالات 2021 في مدينة خورفكان، والبطولة الدولية لكرة الصالات في تايلاند، ومونديال الصالات «ليتوانيا 2021، والتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للصالات 2022 في دولة الكويت.
وفي سياق متصل، رشحت لجنة الحكام كل من الحكم الدولي النخبة خلود الزعابي، والحكم المساعد الدولي أمل جمال للانضمام لطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباريات بطولة غرب آسيا الثانية لأندية السيدات «الأردن 2022»، وذلك بناءً على خطاب رسمي من اتحاد غرب آسيا المرسل للأمانة العامة لاتحاد الكرة، والذي تضمن طلب ترشيح حكمتين دوليتين لإدارة مباريات البطولة.

اتحاد الكرة
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كرة الصالات
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