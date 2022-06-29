«الآسيوي» يتلقى طلبين لاستضافة كأس آسيا 2023

معتز الشامي (دبي)

تلقى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طلبين لاستضافة كأس آسيا 2023 من اليابان وكوريا الجنوبية، فيما استفسر الاتحاد الهندي لكرة القدم عن متطلبات الاستضافة، ووعد بإرسال طلب جديد.

وكشفت مصادر «الاتحاد»، عن تلقي الاتحاد القاري استفسارات عدة من دول تريد استضافة البطولة التي اعتذرت الصين عن استضافتها، ما دفع الاتحاد لتمديد فترة تلقي الطلبات، خاصة بعدما تعلقت الاستفسارات بمتطلبات الاستضافة والتنظيم، كما طلبت اتحادات مهلة أطول لاستكمال الموافقات قبل تقديم طلب رسمي بالاستضافة، ومن بينها الدوحة، والتي تدرس التقدم بطلب استضافة البطولة، على أن تقام يناير المقبل وبعد مونديال 2022.

وبالتالي وافق الاتحاد الآسيوي على تمديد فترة تلقي الطلبات حتى يوم 15 يوليو المقبل، والتي كانت تنتهي اليوم، وذلك لمنح الدول وقتاً كافياً لتقديم طلباتها بما يضمن شفافية قرار المكتب التنفيذي، الذي سيجتمع يوم 17 المقبل، لبحث ودراسة أفضل الخيارات والملفات المتقدمة ومن ثم يتخذ قراراً بإسناد البطولة لأي دولة، على أن يحدد فترة التنظيم، إما في يناير 2023 أو يونيو من نفس العام، وفي حالة طلب دولة ما إقامة البطولة في يناير 2024 ربما سيوافق الآسيوي إذا ما توافرت لتلك الدولة مقومات استثنائية ومميزة للاستضافة.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أصدر الدعوة من أجل إبداء الرغبة في استضافة كأس آسيا، وذلك في أعقاب اعتذار الصين عن استضافة البطولة، حيث قامت الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال اجتماعها أواخر مايو الماضي، بمنح الصلاحية للمكتب التنفيذي، لوضع الشروط والمتطلبات من أجل تقديم ملفات الترشيح، وذلك بهدف إيجاد بديل لاستضافة البطولة.

فيما كانت كوريا الجنوبية قد استفسرت عن إمكانية تقديم ملف مشترك مع اليابان، إلا أن المقترح تم رفضه لرغبة الآسيوي في إقامة البطولة في بلد واحد، ومنح فرصة للدول الراغبة في ذلك والتي سيكون لها الأولوية.