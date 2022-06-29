الخميس 30 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
هيثم المطروشي: مارادونا غيّر أفكاري
هيثم المطروشي: مارادونا غيّر أفكاري
29 يونيو 2022 18:00

معتصم عبد الله (دبي)
يخوض هيثم المطروشي تجربة جديدة في دوري الدرجة الأولى في الموسم الجديد 2022- 2023 مع فريق دبا الحصن الذي يعتبر المحطة الخامسة في مشواره، بعد أن لعب للعروبة والإمارات والفجيرة والبطائح، وحقق المطروشي حلم الصعود من الأولى إلى دوري المحترفين ثلاث مرات مع «الصقور» و«الذئاب» والبطائح مؤخراً في نهاية الموسم الأخير، ويتطلع إلى الصعود مع دبا الحصن في الموسم المقبل.
وعبر المطروشي عن سعادته باللعب لدبا الحصن الذي وصفه بأنه فريق كبير، وقال إنه فضل الانتقال للحصن رغم تلقيه أكثر من عرض أملاً في أن يكون عند حسن ظن إدارته ومسؤوليه وجماهيره، وشكر المطروشي إدارة النادي على الثقة الكبيرة، كما شكر محمد راشد سرور مشرف الفريق، واعتبر أن الثقة والاستقبال والتعامل الذي وجده يضع على عاتقه مسؤولية كبيرة في الموسم المقبل.
وأكد المطروشي أنه لاعب طموح ويحب النجاح ويسعى دائماً إلى المشاركة أساسياً ووضع بصمة مع أي فريق ينتقل لصفوفه، وأضاف: «أتعلم من الآخرين ومن المدربين وزملائي اللاعبين»، وتابع: «هناك الكثير من الأشياء التي تعلمتها من مارادونا بالذات عندما كان مدرباً للفجيرة، إنه مدرب مختلف، كنت مبهوراً به ومعجب بطريقته وأسلوبه في التدريب».
وتابع: «كنت أحرص على التحدث معه وقدم لي نصائح مهمة استفدت منها، كان يقول لي: عليك أن تكون هادئاً دائماً في كل الأحوال، إذا استقبلت هدفاً فهذا ليس سبباً للإحباط، عليك أن تجعل منه دافعاً، وعليك أن تستمتع بلعب كرة القدم، وكان يقول لي إن حب الفوز لا يعني التوتر والانفعال والاحتجاج على الحكم، عندما تتفرغ للكرة تبدع، الكرة سهلة جداً لكنا من يعقدها، ولا أخفي أنني أطبق هذه النصائح وأشعر بأن تعاملي وأسلوبي وتفكيري اختلف فعلاً بعد نصائح الأسطورة»، واختتم المطروشي تصريحاته، متمنياً التوفيق لفريق البطائح في دوري أدنوك للمحترفين.

دييجو مارادونا
هيثم المطروشي
البطائح
دوري الدرجة الأولى
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
السيسي
عربي ودولي
السيسي: مصر تسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة
اليوم 14:12
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة في الدولة
الإمارات
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة في الدولة
اليوم 14:00
«الإمارات للدراجات» يغازل لقب «تور دو فرانس» في النسخة 109
الرياضي
«الإمارات للدراجات» يغازل لقب «تور دو فرانس» في النسخة 109
اليوم 14:00
أرشيفية
عربي ودولي
اليابان ترفع أمر الإخلاء في فوكوشيما بعد 11 عاماً على الكارثة النووية
اليوم 13:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©