هيثم المطروشي: مارادونا غيّر أفكاري

معتصم عبد الله (دبي)

يخوض هيثم المطروشي تجربة جديدة في دوري الدرجة الأولى في الموسم الجديد 2022- 2023 مع فريق دبا الحصن الذي يعتبر المحطة الخامسة في مشواره، بعد أن لعب للعروبة والإمارات والفجيرة والبطائح، وحقق المطروشي حلم الصعود من الأولى إلى دوري المحترفين ثلاث مرات مع «الصقور» و«الذئاب» والبطائح مؤخراً في نهاية الموسم الأخير، ويتطلع إلى الصعود مع دبا الحصن في الموسم المقبل.

وعبر المطروشي عن سعادته باللعب لدبا الحصن الذي وصفه بأنه فريق كبير، وقال إنه فضل الانتقال للحصن رغم تلقيه أكثر من عرض أملاً في أن يكون عند حسن ظن إدارته ومسؤوليه وجماهيره، وشكر المطروشي إدارة النادي على الثقة الكبيرة، كما شكر محمد راشد سرور مشرف الفريق، واعتبر أن الثقة والاستقبال والتعامل الذي وجده يضع على عاتقه مسؤولية كبيرة في الموسم المقبل.

وأكد المطروشي أنه لاعب طموح ويحب النجاح ويسعى دائماً إلى المشاركة أساسياً ووضع بصمة مع أي فريق ينتقل لصفوفه، وأضاف: «أتعلم من الآخرين ومن المدربين وزملائي اللاعبين»، وتابع: «هناك الكثير من الأشياء التي تعلمتها من مارادونا بالذات عندما كان مدرباً للفجيرة، إنه مدرب مختلف، كنت مبهوراً به ومعجب بطريقته وأسلوبه في التدريب».

وتابع: «كنت أحرص على التحدث معه وقدم لي نصائح مهمة استفدت منها، كان يقول لي: عليك أن تكون هادئاً دائماً في كل الأحوال، إذا استقبلت هدفاً فهذا ليس سبباً للإحباط، عليك أن تجعل منه دافعاً، وعليك أن تستمتع بلعب كرة القدم، وكان يقول لي إن حب الفوز لا يعني التوتر والانفعال والاحتجاج على الحكم، عندما تتفرغ للكرة تبدع، الكرة سهلة جداً لكنا من يعقدها، ولا أخفي أنني أطبق هذه النصائح وأشعر بأن تعاملي وأسلوبي وتفكيري اختلف فعلاً بعد نصائح الأسطورة»، واختتم المطروشي تصريحاته، متمنياً التوفيق لفريق البطائح في دوري أدنوك للمحترفين.