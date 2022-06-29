ماني: انتظروا البايرن في دوري الأبطال!

ميونيخ (د ب أ)

قال النجم السنغالي ساديو ماني، المنضم حديثاً إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم إنه يعتقد أن الفريق قادر على التحدي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك رغم خروجه المخيب للآمال من دور الثمانية على يد فياريال الإسباني في نسخة الموسم الماضي.

وقال ماني في تصريحات لمجلة «سبورت بيلد»: «شاهدت المباريات، بالطبع، بايرن قدم كل المحاولات، لكنه لم يتمكن من تقديم أفضل مستوياته».

وأضاف: «أعرف ذلك الشعور جيداً، فقد كان هو نفسه شعورنا في ليفربول عندما خرجنا من البطولة في الموسم السابق أمام أتلتيكو مدريد».

وتابع: «لكنني أؤكد لكم سيكون الموسم المقبل مختلفاً، الآن أنا متواجد هنا، وسنقدم كل ما لدينا». وأضاف: «يجب أن نكون واثقين بقدراتنا، وعندما أرى جودة هذا الفريق، أجده من أفضل الفرق في أوروبا».

وخرج بايرن ميونيخ من دور الثماني في كل من النسختين الماضيتين من دوري الأبطال، حيث خسر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في 2021، وذلك بعد عام واحد من فوزه على الفريق نفسه في نهائي البطولة الأوروبي.