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مساعد «الزعيم» في «مهمة مستحيلة» مع سان جيرمان
مساعد «الزعيم» في «مهمة مستحيلة» مع سان جيرمان
29 يونيو 2022 17:00

مراد المصري (دبي)
سيكون المدرب الفرنسي كريستوف جالتيير، أمام المهمة التي عجز عنها أكبر الأسماء في عالم التدريب، عندما يتولى مهمة قيادة باريس سان جيرمان الفرنسي لمحاولة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بقيادة نجوم يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي وغيرهما، لكن ربما لا يعرف الجميع أن بداية مسيرته التدريبية للصعود إلى القمة كان من بوابة نادي العين! 

جالتيير البالغ من العمر 55 سنة، تنقل في بداية مسيرته التدريبية بين عامي 1999 و2004 ضمن الأجهزة التدريبية لعدة فرق داخل وخارج فرنسا، قبل أن يبدأ فعلياً مسيرته كمدرب مساعد لمواطنه ألن بيران مع «الزعيم» في عام 2004، ومن هناك بدأ رحلة الصعود حتى أصبح أحد أهم المدربين على الساحة الفرنسية في الوقت الحالي، والرجل الذي تراهن عليه إدارة باريس سان جيرمان لتحقيق المهمة المستحيلة في دوري أبطال أوروبا.
وسيقوم باريس سان جيرمان بدفع نحو 10 ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي لجعله يترك مهمته الحالية مع نيس، بعد الاتفاق على التفاصيل الشخصية، علماً أنه نجح في وقت سابق من قيادة ليل لتحقيق لقب الدوري الفرنسي في موسم 2021 - 2022، وكسر هيمنة فريق العاصمة على اللقب وقتها.

العين
باريس سان جيرمان
ليونيل ميسي
كيليان مبابي
نيمار
دوري أبطال أوروبا
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