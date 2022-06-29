الخميس 30 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«دبي الرياضي» يعتمد «إلزامية» تأمين الفعاليات
«دبي الرياضي» يعتمد «إلزامية» تأمين الفعاليات
29 يونيو 2022 14:30

دبي (الاتحاد)
أعلن مجلس دبي الرياضي عن إلزامية تأمين الفعاليات الرياضية، وذلك ابتداءً من الأول من سبتمبر المقبل وذلك في إطار الارتقاء بتنظيم الفعاليات الرياضية وتعزيز مكانة هذا القطاع المهم والحيوي، ومن أجل توسيع قاعدة المشاركين في الفعاليات واستقطاب المزيد من الرياضيين الهواة والمحترفين من مختلف الفئات من داخل وخارج الدولة.
وجاء صدور القرار الجديد الأول من نوعه في المنطقة، استناداً على القرار رقم (1) لعام 2020 بشأن تنظيم المؤسسات والفعاليات الرياضية في إمارة دبي والصادر من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهو يعد شرطاً للحصول على ترخيص تنظيم الفعالية من مجلس دبي الرياضي، ويأتي بهدف تحقيق المزيد من حماية المشاركين في الفعاليات الرياضية وتعزيز جودة العمل بما يوفر جميع عوامل الأمان والجذب للمشاركين، ويفتح آفاق جديدة لنمو وتطور قطاع تنظيم الفعاليات الرياضية الذي يلعب دوراً متنامياً في حركة المجتمع والاقتصاد.
وحدد القرار أن تكون وثيقة التأمين على الفعالية صادرة من إحدى شركات التأمين المرخصة والمعتمدة المشهود لها بالكفاءة في إمارة دبي أو التي لها فرع في إمارة دبي، وأن تكون الوثيقة صادرة باسم الجهة المنظمة للفعالية الرياضية وخاصة بالفعالية المقررة حصراً، وفي حال كان تنظيم الفعالية يمتد إلى أكثر من إمارة داخل الدولة فيجب أن يكون التأمين شاملاً لجميع المواقع في المدن التي تنظم فيها الفعالية، وأن تكون الوثيقة غير قابلة للإلغاء أو التعديل أو التغيير بعد إصدارها، إلا في حال إلغاء أو تعديل موعد الفعالية، وأن يبدأ سريان وثيقة التأمين من تاريخ بدء الأعمال التحضيرية للفعالية وينتهي من تاريخ إزالة الإنشاءات في موقع الفعالية.

مجلس دبي الرياضي
دبي
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
السيسي
عربي ودولي
السيسي: مصر تسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة
اليوم 14:12
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة في الدولة
الإمارات
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة في الدولة
اليوم 14:00
«الإمارات للدراجات» يغازل لقب «تور دو فرانس» في النسخة 109
الرياضي
«الإمارات للدراجات» يغازل لقب «تور دو فرانس» في النسخة 109
اليوم 14:00
أرشيفية
عربي ودولي
اليابان ترفع أمر الإخلاء في فوكوشيما بعد 11 عاماً على الكارثة النووية
اليوم 13:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©