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الرياضي
«مُشجع» رئيساً لنادٍ ألماني عمره 130 عاماً!
«مُشجع» رئيساً لنادٍ ألماني عمره 130 عاماً!
29 يونيو 2022 13:28

علي معالي (دبي)
يبدو أن موازين الإدارة الرياضية سوف تشهد تطوراً جديداً في أوروبا، خاصة مع الفرق الكبيرة والقديمة التي تواجه الفشل أو الاقتراب من الهبوط للدرجات الأدنى في الدوريات الأوربية، وما حدث في ألمانيا خير دليل على ذلك، وتحديداً في نادي هيرتا برلين صاحب التاريخ الطويل والذي يصل إلى 130 عاماً، حيث أصبح ظاهرة في الوقت الراهن لوجود رئيس مجلس إدارة للنادي بدرجة «مشجع» حيث كان رئيساً لرابطة الجماهير «ألتراس»، ليجد نفسه بين يوم وليلة مسؤولاً عن قرارات تاريخية للنادي الذي تأسس في 1892.
انتخب نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم «كاي بيرنشتاين» رئيساً جديداً، في فوز مفاجئ بحصوله على 1670 صوتاً من أصل 3016 عضواً شاركوا في عملية التصويت، وضجت قاعة الانتخابات بالفرحة الكبير بعد إعلان النتيجة وتفوق برنشتاين على فرانك شتيفيل (1280 صوتاً) ومارفن بروم (26 صوتاً).
ويُعد بيرنشتاين، وهو مدير شركة اتصالات حالياً، متحمساً للغاية في الوقت الراهن، ووعد بأن يخرج هيرتا برلين من أزمته المالية الحالية التي عانى منها وكادت أن تطيح به من البوندسليجا، حيث أنهى الموسم في المركز 16 في الدوري الألماني ليلعب مباراة فاصلة نجح من خلالها في البقاء بالفوز على هامبورج.
وكان فيرنر جيجنباور (72 عاماً) رئيس نادي هيرتا برلين لمدة 14 عاماً قد تنحى عن منصبه بعد ضمان النادي البقاء في البوندسليجا، عقب فوزه على هامبورج في مباراة ملحق الصعود والهبوط، معبراً عن سعادته بالمدة التي قضاها في خدمة هذا الكيان وأعضائه، وكان هذا الفريق قد توج بالدوري الألماني بنظامه القديم مرتين عامي 1930 و1931.
وحسب تقارير ألمانية، فإن الرئيس الجديد لنادي هيرتا برلين قد تم منعه من دخول الملعب في 3 مناسبات، واحدة منها كانت في 2005 عندما طلب من الجماهير رمي بعض الأشياء التي تم توزيعها على الأنصار من طرف أحد رعاة النادي، الشيء الذي تسبب في إصابة مشجع كما ألقي عليه القبض سابقاً من طرف الشرطة.
جاء تعيين المخضرم فيليز ماجات بشكل طارئ لتدريب الفريق في منتصف مارس الماضي كافياً لإنقاذه، ورغم نجاحه في المهمة ولكنه أعلن عن أنه لن يستمر في تدريب هيرتا برلين ليتولى حالياً المهمة ساندرو شوارتز المدرب السابق لماينز ودينامو موسكو.
ويتواجد في صفوف الفريق لاعب عربي، وهو المهاجم الجزائري إسحاق بلفوضيل (30 عاماً) وسجل في الموسم المنتهي 5 أهداف من خلال مشاركته في 26 مباراة بواقع 1642 دقيقة، وهو لاعب نادي بني ياس الإماراتي السابق في موسم 2015- 2016.

هيرتا برلين
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البوندسليجا
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