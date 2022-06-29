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الرياضي
أسينسيو يرفض «الرابع»!
أسينسيو يرفض «الرابع»!
29 يونيو 2022 15:00

أنور إبراهيم (القاهرة)
يتأهب النجم الدولي الإسباني ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد للرحيل عن النادي هذا الصيف، وأبلغ الإدارة برغبته، احتجاجاً على عدم فتح أية مفاوضات معه من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.
ويكثف خورخي مينديش وكيل أعمال أسينسيو جهوده من أجل إيجاد عرض مناسب له، في الموسم الجديد، إذ يشكو اللاعب من قلة الدقائق التي شارك فيها في المباريات مع «الميرينجي» في الموسم المنتهي، حيث وجد ترتيبه من حيث اللعب يتراجع ليصبج «ثالثاً»، بعد كل من البرازيلي رودريجو والأوروجواياني فالفيردي، اللذين يفضلهما عليه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني.
كما يخشى أسينسيو أن يزداد موقفه صعوبة في الموسم الجديد، فيصبج «الرابع» في ترتيب المشاركة في المباريات، بعد أن شفي الجناح البلجيكي إيدن هازارد تماماً وأصبح جاهزاً وظهر بمستوى طيب مع منتخب بلاده، خلال مباريات دوري الأمم الأوروبية التي أقيمت خلال هذا الشهر.
وذكرت مصادر صحفية إسبانية إن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال الإنجليزي مهتم بالحصول على خدمات أسينسيو، في الوقت الذي أبدت فيه إدارة إيه سي ميلان الإيطالي، ممثلة في نجمها الأسطورة باولو مالديني المدير الرياضي للنادي، اهتماماً خاصاً بضم هذا النجم الدولي الإسباني الذي يشكو من تجاهل إدارة الميرينجي وعدم حرصها على الدخول في مفاوضات معه من أجل تجديد عقده، ولكن أي من الناديين السابقين «أرسنال وميلان» لم يتقدم بعرض ملموس.
وأكثر ما يخشاه أسينسيو أن يستمر على حاله في الموسم الجديد، ولا يجد دقائق كافية للعب، فتزداد صعوبة عودته لمنتخب الروخا الإسباني، في عام هو الأهم حيث تقام فيه بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وهى المناسبة التي ينتظرها كل اللاعبين لنيل شرف المشاركة فيها.
وفي المقابل، لايمانع ريال مدريد رحيل أسينسيو سواء بصورة نهائية أو على سبيل الإعارة، ولكنه يطلب مقابل بيعه النهائي 50 مليون يورو على الأقل.
ماركو أسينسيو المولود في 21 يناير 1996، بدأ مرحلة الناشئين في ريال مايوركا، وتم تصعيده للفريق الأول موسم 2013-2014، وبعدها شد الرحال إلى ريال مدريد عام 2014، ولكنه أعير موسمين متتاليين، الأول لريال مايوركا، والثاني لإسبانيول، ثم عاد مرة أخرى إلى الريال بنهاية موسم 2015-2016، واستمر معه حتى الآن.
ولعب أسينسيو لمنتخبات الناشئين والشباب الإسبانية تحت 16 و19 و21 و23 سنة وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2016، وشارك في مونديال روسيا 2018، ولكن منتخب إسبانيا خرج من دور الـ 16 للبطولة. وتعرض اللاعب لإصابة قوية في الرباط الصليبي للركبة في صيف 2019، وابتعد بسببها عن الملاعب لما يقرب من العام، ومن وقتها لم يستعد مستواه العالي الذي بدأ به مشواره الكروي.

ريال مدريد
ماركو أسينسيو
كارلو أنشيلوتي
إيدين هازارد
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