معسكر دنماركي يجهز «القدم الالكترونية» للمونديال

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية اجتماعه برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان آل نهيان، وذلك في مقر مشروع زوايا بالشارقة، وتم خلاله تكريم الفرق الحائزة على ميداليات ضمن دورة الألعاب الخليجية التي أقيمت مؤخراً في الكويت، كما تم تكريم فريق كرة القدم الإلكترونية المتأهل إلى مونديال اللعبة، والذي سيقام في الدنمارك خلال الشهر المقبل.

وتقدم الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان آل نهيان بالتهنئة إلى منتخب الرياضات الإلكترونية بعد إحراز ميداليتين فضيتين في دورة الألعاب الخليجية، مؤكداً أنه إنجاز مستحق واستمرار لمسيرة إنجازات الرياضات الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة.

كما وجه الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان آل نهيان رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية الشكر إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، لاستقباله منتخب كرة القدم الإلكترونية، الذي تأهل إلى كأس العالم في الدنمارك، وثمن الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان آل نهيان إقامة معسكر منتخب المغرب للرياضات الالكترونية في أبوظبي، الأمر الذي يعكس العلاقات الوطيدة مع الاتحادات العربية الشقيقة بما يحقق تطوير الألعاب الإلكترونية في البلدين، وعلى مستوى الوطن العربي.

كما تقرر خلال الاجتماع الموافقة على تعيين عبد الله سالم الوحشي مستشاراً للاتحاد، وكذلك الموافقة على تنظيم معسكر لمنتخب كرة القدم الإلكترونية قبل المشاركة في بطولة العالم، وسيكون المعسكر في كوبنهاجن خلال الفترة من 21 إلى 26 يوليو المقبل، حيث سيكون اليوم الختامي قبل انطلاق المونديال بيوم واحد.

وخلال الاجتماع أيضاً تمت الموافقة على بدء الاستعدادات لتنظيم مهرجان الإمارات الثاني للرياضات الإلكترونية، والذي سيقام في شهر سبتمبر المقبل.

وأكد سعيد الطاهر الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية أن الاتحاد بصدد التواصل مع اتحاد الكرة، من أجل إقامة دوري كرة قدم إلكترونية يجمع ما بين أندية المحترفين، وأندية دوري الأولى وذلك ضمن خطط الاتحاد الطموحة لنشر ثقافة الألعاب الإلكترونية بين فئات المجتمع خاصة الشباب.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية ان الاتحاد قام بعمل تصور لإقامة مسابقة للرياضات الإلكترونية ضمن دورة الألعاب الخليجية للشباب والناشئين والتي ستقام في الإمارات العام المقبل، حيث تم طلب ذلك من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية في خطاب رسمي إلى الاتحاد.