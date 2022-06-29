جارديم يصل «الجمعة» لقيادة «الفرسان»

مراد المصري (دبي)

يقود البرتغالي ليوناردو جارديم تدريبات شباب الأهلي بداية من الأسبوع المقبل، وذلك مع انطلاقة مهمة المدرب مع «الفرسان»، التي يسعى فيها لإعادة الفريق إلى منصات التتويج التي غاب عنها في الموسم الماضي.

ويصل المدرب الذي تعاقد معه شباب الأهلي مطلع الشهر الجاري، يوم بعد غدٍ «الجمعة» من أجل الاستقرار في دبي، تمهيداً لبداية العمل مباشرة بعد ذلك، على أن يتواجد مع الفريق في المعسكر الخارجي الذي سيقيمه في صربيا بداية من شهر يوليو المقبل.

وبحسب مقربين من المدرب، فإنه يشعر بالتفاؤل للوصول للطموحات المأمولة من خلال سعيه للبناء على الهيكل الحالي للفريق، مع ترقب تعزيز الصفوف خلال الأيام المقبلة بلاعبين جدد خصوصاً في خانة الأجانب، حيث ستكون الغاية ضم لاعبين يساهمون في صنع الفارق من خلال انتقاء خيارات بحسب الاحتياجات الفنية للفريق لسد الخانات التي يحتاج لها، والسعي لضم أسماء ذات قدرة على رفع جودة الأداء الذي لم يكن بالمستوى المأمول خلال الموسم الماضي خصوصاً في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

ويسعى جارديم، لمنح الفرصة لأكبر قدر من اللاعبين المواطنين لتقييم أدائهم على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالتقارير، خصوصاً خلال المعسكر الخارجي من أجل رسم الخطط الفنية على الأسماء التي ستشكل العمود الفقري لخطط اللعب في الموسم المقبل.