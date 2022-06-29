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سواريز يبحث مستقبله على «شاطيء إبيزا»!
سواريز يبحث مستقبله على «شاطيء إبيزا»!
29 يونيو 2022 11:45

أنور إبراهيم (القاهرة)
في الوقت الذي يقضي فيه المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز إجازته الصيفية مع صديقه الحميم الأرجنتيني ليونيل ميسي وأسرتيهما، على شواطيء «إبيزا» بإسبانيا، تلقى وكيل أعماله عرضاً من نادي ريفر بليت الأرجنتيني، يقضي بمنحه 3 ملايين يورو راتباً سنوياً، ترتفع إلى 4 ملايين يورو في حال فوز هذا الفريق الأرجنتيني ببطولة كوبا ليبرتادورس، لأبطال الدوري في أميركا الجنوبية.
وينتهي عقد سواريز «35 عاماً» مع أتلتيكو مدريد بنهاية هذا الشهر، ولا ينوي الأتليتي التجديد له، بل وأبلغه بذلك مبكراً، ولهذا فتح سواريز الباب للتفاوض مع أندية أوروبية أخرى، وخاصة أنه يعطي الأولوية الأولى للعب في أوروبا، ويركز كل فكره وذهنه على اللعب في أحد انديتها الكبرى الأندية، ولكن ريفر بليت الأرجنتيني سارع بتقديم عرض رسمي، بينما لم يتقدم أي نادٍ أوروبي بأي عرض حتى الآن.
ويعتبر سواريز أحد أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم وأثبت ذلك في ليفربول وبرشلونة وأتلتيكو مدريد على التوالي، وأسهم بقوة في فوز «الروخي بلانكوس» بالدوري الإسباني «الليجا» موسم 2020-2021. ويستهدف سواريز إيجاد نادٍ يتيح له الفرصة، ليبقى على أعلى مستوى احترافي، حتى يمكنه المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.
وذكرت مصادرصحفية إسبانية إن سواريز مطلوب أيضاً داخل إسبانيا، حيث أبدى أشبيلية وفياريال اهتمامهما بالحصول على خدماته من دون أن يتقدم أي منهما بعرض رسمي حتى الآن، بينما أبدى مارسيلو جاياردو المدير الفني لريفر بليت تفاؤله الشديد فيما يتعلق بالتعاقد مع سواريز هذا الصيف.

لويس سواريز
ليونيل ميسي
أتلتيكو مدريد
ريفر بليت
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