فيليب كيش مع «النمور» رسمياً

فيصل النقبي (كلباء)

أعلنت شركة كلباء لكرة القدم، تعاقدها مع اللاعب السلوفاكي فيليب كيش، قادماً من نادي الاتفاق السعودي وذلك لتمثيل الفريق في دوري أدنوك للمحترفين وهي أولى صفقات «النمور» تحضيراً للموسم الجديد، على صعيد الأجانب.

ويمتلك اللاعب سيرة ذاتية مميزة في الدوري السعودي والسلوفاكي، ويعتبر أحد أهم لاعبي المحور الدفاعي للاتفاق السعودي.

وأكد اللاعب سعادته بارتداء قميص «النمور» تحت قيادة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، مبيناً عزمه على تقديم أفضل مستوى لخدمة الفريق في الموسم المقبل.

وقال إنه سمع الكثير عن النادي وعن طموحاته، مؤكداً رغبته في تحقيق الطموحات المرجوة من الفريق والتعاون مع جميع اللاعبين.

‏في المقابل قال محمد عبدالله الزعابي مشرف الفريق إن اختيار اللاعب تم بعد متابعة من اللجنة الفنية المختصة بالشركة، والتي درست العديد من السير الذاتية للاعبين.