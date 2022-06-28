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«الشارقة الرياضي» يثمن «مكرمة سلطان»
«الشارقة الرياضي» يثمن «مكرمة سلطان»
29 يونيو 2022 01:04

الشارقة (الاتحاد)

ثمن مجلس الشارقة الرياضي مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصرف 27 مليون درهم لأصحاب الإنجازات الرياضية بالأندية في موسمى 2020-2021 و2021-2022، وتعهد بتحفيز الأندية لمواصلة تحقيق البطولات والألقاب لتشريف الإمارة والدولة محلياً دولياً، وأشاد المجلس بجهود نادي الذيد والترتيبات التي قام بها لاستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» للمواطنين في مدينة الذيد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة بنادي الذيد برئاسة عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس، بحضور نائبه عبدالملك محمد جاني والأعضاء، حيث قرر إعادة تشكيل لجنة النشء برئاسة د. عبدالرحمن محمد الياسي وعضوية كل من: عبد الحميد محمد الياسي وحسين عبدالله الملا ونورة علي الشامسي وأحمد صلاح العامري، كما اعتمد تشكيل لجنة المعاقين برئاسة كلثم عبيد المطروشي وعضوية كل من: د. خالد السلامي ولؤي علاي وعائشة الحمودي ومحمد القايد ومريم الشحي.
واعتمد مجلس الإدارة لجنة سباق الأندية للفنون والثقافة برئاسة د.عبدالرحمن محمد الياسي وعضوية كل من: ياسر عمر الدوخي (مديراً للسباق) وزكية سهيل المشرخ وعفراء جمعة المشغوني وأحمد علي السلمان ود. محمد حمدان بن جرش وراشد غانم الشامسي وشهاب أحمد العوضي وهاني محمد القاسم ومحمد صلاح منير مقرراً، واطلع المجلس أيضاً خلال اجتماعه على تقارير الأنشطة والمشاريع الخاصة بلجان الاستثمار والتسويق الرياضي، والإعلام والتحول الرقمي، والاستشراف الاستراتيجي.

مجلس الشارقة الرياضي
الإمارات
الشارقة
سلطان القاسمي
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