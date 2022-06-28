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فضية إماراتية في «دولي» رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
العويس حقق الميدالية الفضية للإمارات (وام)
29 يونيو 2022 01:03

أبوظبي (وام)

أحرز سلطان العويس ميدالية فضية للإمارات في منافسات وزن 62 كجم في جولة لوزان ضمن فعاليات الدوري الدولي، التي شهدت 3 جولات خلال اليومين الماضيين.
ونظمت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو الجولات الثلاث في بوجوتا ولوزان وطاجيكستان، وحظيت بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم، لتكون شهادة نجاح جديدة لرابطة أبوظبي لمحترفي التي تعزز من مكانة أبوظبي كأهم مطور لرياضة الجو جيتسو في العالم. في مدينة لوزان السويسرية، شهدت فعاليات الدوري الدولي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو توزيع 93 ذهبية و86 فضية و51 برونزية.
وحظيت نزالات المحترفين أصحاب الأحزمة السوداء باهتمام كبير مع مشاركة البطل الإماراتي سلطان العويس لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والذي أحرز فضية وزن 62 كجم أمام البرازيلي كلاوديو سيلفا.
كما أحرز التونسي أحمد لعريبي ذهبية وزن 77 كجم، بفوزه على الأنجولي عمر دي سوسا.
وشهدت البطولة أيضاً تألق البرازيلي جواو دي أوليفيرا وإحرازه ذهبية وزن 85 كجم، بفوزه على الأنجولي فيكتور دوس سانتوس.
وحصلت أكاديمية كاركارا السويسرية على جائزة المركز الأول برصيد 17 ألفاً و175 نقطة، ورفعت سويسرا رصيدها إلى 55 ألفاً و400 نقطة لتحتل المركز الأول، وتلتها فرنسا برصيد 12 ألفاً و450 نقطة، ثم البرازيل 11 ألفاً و400 نقطة.
وأقيمت منافسات البدلة ودون البدلة بالعاصمة الكولومبية، حيث كانت البطولة مفتوحة لجميع الجنسيات، وكافة الأحزمة والفئات على مدار يومين، وتم توزيع 162 ميدالية ذهبية فيها، و115 فضية، و71 برونزية.
كما شهدت نزالات الوزن الثقيل تألق البنمي خافيير بارتر وإحرازه ذهبية وزن 94 كجم، بالفوز على الكولومبي ألفونسو فيجيريدو. فيما تفوقت الكولومبية ساندرا زيمينا بيدرازا روودا وفازت بذهبية وزن 62 كجم في فئة الحزام البني/ الأسود على حساب مواطنتها مارجريتا كامبوس.
من ناحية أخرى، يستضيف مجمّع زايد الرياضي في الفجيرة منافسات بطولة الفجيرة الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو يومي 2 و3 يوليو المقبل، وستشهد البطولة التي ينظمها اتحاد الجو جيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو(AJP) مشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة. وتندرج المنافسات في إطار سلسلة بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو حول العالم، والتي تقام 5 منها في الإمارات خلال موسم 2022، وكانت أولها جولة أبوظبي شهر فبراير الماضي، والثانية جولة دبي التي أقيمت في مارس الماضي أيضاً، وحققت نجاحاً كبيراً على مستوى التنظيم والمشاركة من أبرز نجوم اللعبة وجودة الأداء والمستوى الفني والحضور الجماهيري والتغطية الإعلامية المتميزة.

سلطان العويس
الجو جيتسو
الإمارات
عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
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