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ابن سرور يستهدف الـ 200 بالفئة الأولى
سعيد بن سرور وديتوري (الاتحاد)
29 يونيو 2022 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

يسعى المدرب الإماراتي العالمي سعيد بن سرور، ضمن التخطيط على المدى القصير، إلى تحقيق الفوز رقم 200 في سباقات الفئة الأولى، ويحمل حالياً في رصيده 194 فوزاً في السباق الأعلى تصنيفاً في سباقات الخيول.
ويتمتع مدرب جودلفين سعيد بن سرور، برقعة ذهبية من الانتصارات الكبرى، ويأمل أن يكون قرار العودة مرة أخرى في مسافة الميل وربع الميل مع «ريل ويرلد» يمكن أن يساعده في تحقيق إنجاز بارز.
وقال بن سرور عن وصيف سباق لوكينج ستيكس والملكة آن: كان في المركز الثاني بعد «بعيد» في المرة الأخيرة وحصل الآن على التصنيف 123، لذلك حصلنا على السباق المناسب له، على الرغم من أنه لم يفز، نحن الآن حققنا الفوز في 194 من سباقات الفئة الأولى وأود أن أحصل على 200، نحن على بعد ستة من هذا الهدف، ومن الناحية الواقعية، فإن «ريل ويرلد» هو حصاني الوحيد في المجموعة الأولى في الوقت الحالي.
أضاف: لقد أخذنا إلى جميع أنحاء العالم، لذا فهذا أمر جيد، لقد فاز بالمجموعة الثانية وسيكون من الجيد أن يكون معه فوز واحد على الأقل في المجموعة الأولى.
ويبدو أن سباق كورال إكليبس يوم السبت في مضمار سانداون الإنجليزي، سيكون حدثاً مليئاً بالنجوم، متضمنة الفائز بالديربي الفرنسي «فاديني»، وبطل الجينز الأيرلندي 2000 «نيتيف تريل» لجودلفين، ويجتذب السباق 11 بطلاً من الدرجة العالية.

سعيد بن سرور
سباقات الخيول
خيول جودلفين
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