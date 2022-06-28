«ماي دبي» تجدد رعاية «الفرسان»

دبي (الاتحاد)

بحضور معالي خليفة سليمان عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، ومعالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة «ماي دبي»، والفريق محمد أحمد المري، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، تم تجديد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين نادي شباب الأهلي، وشركة «ماي دبي»، حيث تقرر أن تستمر الشركة بصفة الراعي الرسمي لمياه الشرب في النادي للموسم الرياضي المقبل. كما حضر التوقيع اللواء طلال الشنقيطي نائب رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، وماجد سلطان عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب المدير التنفيذي، وعبد اللطيف الصايغ مستشار التسويق بالنادي.