مبخوت «عاشر آسيا»

سلطان آل علي (دبي)

أعلنت صحيفة «Four Four Two» الشهيرة عن أفضل 10 لاعبين آسيويين على مستوى العالم في الفترة الحالية، وذلك من أجل تسليط الضوء على القارة التي ستستضيف بطولة كأس العالم 2022 وتشارك بـ6 منتخبات للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وتصدّر القائمة من دون أي منافس، الكوري الجنوبي هيونج مين سون لاعب توتنهام الإنجليزي الذي حقق لقب هداف الدوري بالتساوي مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومن دون تسجيل أي ركلة جزاء، حيث وصل سون إلى مراحل متقدمة بات فيها يُقارن مع أفضل لاعبي العالم وليس آسيا فحسب.

من خلفه أتى الإيراني مهدي طارمي مهاجم نادي بورتو البرتغالي الذي ساهم في 32 هدفاً لفريقه هذا الموسم بالدوري كأكثر اللاعبين على الإطلاق، مهدي مستعد بشكل ممتاز لقيادة منتخبه في البطولة الأكبر هذا العام.

ويأتي في المركز الثالث زميله سردار آزمون الذي انتقل مؤخراً إلى ألمانيا مع بايرن ليفركوزن.

في المركز الرابع تم تصنيف سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي والذي تعتبره الصحيفة أفضل لاعب آسيوي يلعب في قارة آسيا بعد مستوياته المميزة مع الهلال والمنتخب السعودي في التصفيات. خامساً نجد أكرم عفيف لاعب السد القطري ويتواجد زميله المعز علي كذلك في المركز الثامن، وأتى الياباني واتورو إندو في المركز السادس والذي يلعب في نادي شتوتجارت الألماني في وسط الميدان، ويعد إندو أحد اللاعبين المجهولين رغم جهوده العالية.

وسابعاً ظهر اسم تاكيهيرو تومياسو مدافع أرسنال الإنجليزي ومنتخب اليابان، ويتميز بقدرته على اللعب في أكثر من مركز دفاعي دون خوف وهو ما زال في عامه الـ23.

في المركز التاسع برز اسم الأوزبكي إلدور شوموردوف بعد انتقاله إلى صفوف روما الإيطالي تحت قيادة جوزيه مورينهو. شوموردوف أحد القلائل من وسط آسيا الذين شقوا طريقهم في أوروبا وينتظره مستقبل مشرق مع ناديه.

وأخيراً في المركز العاشر، جاء علي مبخوت مهاجم الجزيرة الإماراتي ومنتخب الإمارات، المهاجم الذي كان الأكثر رعباً لأي منافس آسيوي في العقد الأخير وهو صاحب الـ81 هدفاً دولياً، وهو رابع الهدافين الدوليين «النشطين» عبر التاريخ ومرشح لتجاوز حاجز 100 هدف.