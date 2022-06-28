«الزعيم» يبدأ التحضير للموسم الجديد بـ «الاستقرار»

معتز الشامي (دبي)

حسمت شركة الكرة بنادي العين ملف المدير الفني للفريق الأول، الأوكراني سيرجي ريبروف، وأعلنت شركة الكرة قبل أيام النجاح في التجديد للمدرب حتى يونيو 2023، عبر تفعيل بند التجديد، قبل انتهاء مدة العقد المبرم بين الطرفين بالفعل، وذلك بناء على الرغبة المشتركة بين الجانبين لاستكمال مشروع «الزعيم» والبناء للمستقبل، وبدء التحضير للموسم الجديد بخطوات واثقة من أجل الاستمرار في المنافسة على منصات التتويج، والسعي لتشكيل فريق أكثر قوة فنية، بهدف التحضير للمشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، والتي تنطلق الموسم بعد المقبل وتحديداً في سبتمبر 2023.

ويأتي إعلان العين عن تجديد الثقة في المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف بالتزامن مع اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بالتحضير للموسم الجديد، ورغبة قوية في تعزيز الحالة الإيجابية التي يعيشها بطل الدوري، لمتابعة ظهوره القوي خلال رحلة الدفاع عن اللقب عبر تحديات الموسم الجديد، وبالتالي كان توفير الاستقرار الفني هو أهم متطلبات المرحلة.

ولا تزال شركة الكرة تفاضل بين 3 لاعبين على الأقل للتعاقد مع أبرزهم، بما يفيد حاجة الفريق خاصة في مركز الجناح وصناعة اللعب ووسط الملعب، لا سيما وأن المفاوضات بالفعل باتت متقدمة من لاعب لاتيني سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جانبه، أعرب الأوكراني ريبروف عن بالغ امتنانه وتقديره، لمجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الدكتور مطر الدرمكي، على احترافية ورقي التعامل، وتهيئة الأسباب لتحقيق الأهداف المرجوة، الأمر الذي لمسه قبل أن يتولى المهمة رسمياً، خلال مرحلة المفاوضات وأثناء العمل في الموسم الماضي، ما أسهم في تجسيد مفهوم روح الفريق.

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي: «أشكر جمهور نادي العين على الدعم المتواصل، ودائماً ما أود أن أؤكد لكم بأننا نتوقع من محبي العين دعماً أكبر في المرحلة القادمة، وثقتي كبيرة في مقدرة الجماهير العيناوية على صناعة الفارق ودائماً ما أراهن على الجمهور كلاعب أساسي في قائمة فريقي.

وتابع: »مهمتنا في الموسم الكروي الجديد لن تكون سهلة، وتتطلب تركيزاً أكبر وجهوداً مضاعفة، وثقتي كبيرة في منظومة العمل على تحقيق الأهداف بفضل دعم رئاسة النادي ومساندة الجماهير».

وختم قائلاً: «سعيد بالاستمرار مع العين، لأنني فعلياً وجدت أجواءً إيجابية ومحفزة، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها هذا النادي الكبير والقاعدة الجماهيرية العريضة، التي تقف إلى جانب الفريق في كل الميادين، ولن أذيع سراً إن قلت لكم بأنني ارتبطت بالمدينة الجميلة وأهلها، الأمر الذي ظل يعزز من شعوري بالانتماء للعين».