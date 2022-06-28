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«الفجيرة الدولية لمحترفي الجو جيتسو» تنطلق 2 يوليو
«الفجيرة الدولية لمحترفي الجو جيتسو» تنطلق 2 يوليو
28 يونيو 2022 17:00

أبوظبي (الاتحاد)
يستضيف مجمّع زايد الرياضي في الفجيرة منافسات بطولة الفجيرة الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو يومي 2 و3 يوليو المقبل، وستشهد البطولة التي ينظمها اتحاد الجو جيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP) مشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.
وتندرج المنافسات في إطار سلسلة بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو حول العالم، والتي تقام 5 منها في الإمارات خلال موسم 2022، وكانت أولها جولة أبوظبي شهر فبراير الماضي، والثانية جولة دبي التي أقيمت في مارس الماضي أيضاً، وحققت نجاحاً كبيراً على مستوى التنظيم والمشاركة من أبرز نجوم اللعبة وجودة الأداء والمستوى الفني والحضور الجماهيري والتغطية الإعلامية المتميزة.
وأكد يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو أن بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو AJP، تعتبر من أهم البطولات التي تقام في مختلف إمارات الدولة وعلى مستوى العالم، حيث تزيد على 160 بطولة في شتى قارات العالم، وتفسح المجال أمام مئات اللاعبين من الفئات العمرية والأوزان المختلفة للمشاركة فيها، والاستفادة من الاحتكاك مع مجموعة من أبرز نجوم العالم بما يسهم في تعزيز قدرات اللاعبين لخوض البطولات المقبلة وهم في أتم الجاهزية.
وتوجه البطران بالشكر إلى إدارة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة على مبادرتها الطيبة في استضافة البطولة وتعاونها الوثيق مع الاتحاد مما يساهم في نشر وتطوير اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها والعمل على اكتشاف المواهب التي تؤسس لمستقبل مشرق لجو جيتسو الإمارات.
بدوره، قال طارق عمر البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو: إن اللاعبين ينتظرون بفارغ الصبر انطلاق هذه البطولة نظراً لأهميتها وتأثيرها المباشر على تصنيفهم وارتقائهم على سلم التصنيف السنوي، وبالتالي تمهد لهم الطريق للتأهل والمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.
وتابع البحري: يعكس الإقبال الكبير على التسجيل في البطولة، نمو هذه الرياضة بين مختلف فئات المجتمع، وتعاظم مكانة البطولات التي تنظم في الدولة، والمكاسب العديدة التي يجنيها اللاعبون، خصوصاً تلك المتصلة بتطور الأداء والقدرة التنافسية العالية، لا سيما أن نظام هذه السلسلة من البطولات يشبه إلى حد كبير نظام بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.
وتقام البطولة على مدى يومي 2 و3 يوليو المقبل، حيث تبدأ الفعاليات بمنافسات فئتي الشباب والأساتذة، على أن تستكمل فعالياتها في اليوم التالي بمنافسات فئة الهواة والمحترفين، وتمنح البطولة الفائزين بالمركز الأول في كل فئة 600 نقطة تصنيفية بما يعد عامل جذب كبير للمشاركة فيها.

اتحاد الجو جيتسو
الجو جيتسو
بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجو جيتسو
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