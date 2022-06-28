«تنفيذي الأولمبية»: دعم «القيادة الرشيدة» وراء الإنجازات الرياضية

دبي (الاتحاد)

أكد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية أن إنجازات أبناء الوطن الرياضيين ما كانت لتحقق إلا بدعم وإيمان قيادة رشيدة تعي أهمية وقيمة الرياضة، ودورها البارز في مقياس ثقافة ورقي الأمم والشعوب.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية الذي عُقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي ومشاركة كل من محمد المحمود النائب الثاني لرئيس اللجنة، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة، وكلّ من الأعضاء المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، واللواء (م) إسماعيل القرقاوي، والعميد أحمد حمدان الزيودي.

ورفع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى إخوانهما حكام الإمارات، على الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود الذي أثمر عن العديد من المكتسبات لرياضة الإمارات على المستويات كافة.

وأشاد المكتب التنفيذي للجنة بنتائج وفد الإمارات في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي استضافتها دولة الكويت الشقيقة شهر مايو الماضي، وحصد 50 ميدالية ملونة في المركز الثالث بجدول الترتيب العام، مؤكدين على أهمية تنفيذ توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بالصعود إلى المركز الأول في النسخة المقبلة من الألعاب الخليجية عام 2026 بالدوحة.

ووجه المكتب التنفيذي خلال الاجتماع بالاستعداد للنسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب التي تستضيفها الإمارات العام المقبل، والبدء في وضع الأفكار والمقترحات الخاصة بجميع الجوانب، سواءً الفنية أو التنظيمية واللوجستية لضمان تقديم نسخة مميزة تليق باسم ومكانة الدولة.

وبارك المكتب التنفيذي مشاركة وفد الإمارات في النسخة الـ11 من دورة الألعاب العالمية التي تستضيفها برمنغهام في الولايات المتحدة الأميركية شهر يوليو المقبل، ويشارك فيها وفدنا بـ12 رياضياً يتنافسون في 4 رياضات مختلفة، وكذلك مشاركة الإمارات في فعاليات الدورة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي بمدينة قونية التركية شهر أغسطس المقبل.

واطلع الحضور خلال الاجتماع على تقرير الأكاديمية الأولمبية الوطنية بتخريج أول دفعة من منتسبي برنامجي المدير التنفيذي والمدير الفني للاتحادات الرياضية، والذي بلغ عددهم 28 منتسباً بهدف تزويد الاتحادات بمجموعة من الكوادر الوطنية المؤهلة لإدارة الدفة باحترافية رياضية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى رياضة الإمارات من كافة النواحي.

كما اطلع الحضور على تقرير اليوم الأولمبي الذي نظمته اللجنة الأولمبية الوطنية بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في نادي ضباط شرطة دبي في الـ23 من الشهر الجاري بمشاركة 2036 فرداً من جميع فئات المجتمع ومشاركة العديد من الجهات العامة والرياضية، حيث أقيم تحت شعار «الرياضة من أجل السلام»، إضافة إلى تقرير اليوم الرياضي الوطني الذي نظمته اللجنة شهر مارس الماضي بمقر إكسبو 2020 دبي، بمشاركة 2204 أشخاص من جميع فئات المجتمع ومختلف الجنسيات.