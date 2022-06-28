طرح تذاكر دوري كرة السلة الأميركي في أبوظبي «الخميس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية طرح تذاكر مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) أبوظبي، في الساعة الواحدة ظهر بعد غدٍ «الخميس»، من خلال الموقع HYPERLINK «https://nbaevents.nba.com/abu-dhabi/abu-dhabi-games-2022-english» NBAEvents.com/AbuDhabi.

وتستضيف أبوظبي مباراتين تمهيديتين من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA)، بين فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس، بطل الدوري الأميركي للمحترفين 2021، يومي الخميس والسبت 6 و8 أكتوبر 2022 في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وذلك للمرة الأولى في دولة الإمارات والخليج العربي بصفة عامة.

يتسنى للجمهور المحلي وعشاق الرياضة من داخل الدولة فرصة شراء باقات التذاكر المميزة ذات مزايا مهمة ومتعددة، وتجارب كبار الشخصيات، وعروض الضيافة والإقامة في الفنادق المحلية.

وعيّن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) الأسطورة شاكيل أونيل، الذي تم اختياره ضمن قاعة نايسميث التذكارية لمشاهير كرة السلة والفائز بالدوري أربع مرات وعضو فريق الذكرى 75 لتأسيس الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، سفيراً رسمياً لمباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2022.

وسيحضر أونيل المباراتين المرتقبتين خلال شهر أكتوبر المقبل في العاصمة الإماراتية، فضلاً عن المشاركة في برامج تطوير المواهب الشابة، والتواصل مع الجمهور خلال الأسبوع الحافل بفعاليات وتجارب كرة السلة.

علاوة على ذلك، أصبح الدوري أول بطولة رياضية في أميركا الشمالية تطلق قنوات تواصل اجتماعي باللغة العربية على فيسبوك وإنستجرام وتويتر (NBAArabic@)، والتي تقدم محتوى إخبارياً شاملاً لعشاق كرة السلة على مستوى المنطقة والعالم بدءاً من الخميس.

ويضم فريق أتلانتا هوكس حالياً النجم تراي يونج، صاحب مشاركتين في مباراة كل نجوم الدوري الأمريكي للمحترفين، وكلينت كابيلا، الذي سجل أعلى رصيد متابعات في موسم 2020-2021، إلى جانب جون كولينز وبوجدان بوجدانوفيتش، اللذين تم اختيارهما ضمن فريق الرابطة الثاني لأفضل اللاعبين الواعدين 2018. ويتألق في فريق ميلووكي باكس كلٌ من يانيس أنتيتوكونمبو، الحائز مرتين على جائزة الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية لأفضل لاعب، وكريس ميدلتون، الذي اختير ثلاث مرات للمشاركة في مباراة كل نجوم الدوري الأمريكي للمحترفين، وجرو هوليداي، الذي انضم أربع مرات إلى فريق أفضل المدافعين. والتقى الفريقان في نهائيات المنطقة الشرقية عام 2021، حيث تغلب فريق ميلووكي باكس على أتلانتا هوكس ليمضي نحو إحراز أول ألقابه في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين منذ 50 عاماً.

وسيتم بث مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2022 مباشرة في دولة الإمارات وجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يمنح الجمهور في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم فرصة متابعتها على شاشات التلفزيون ومنصات البث الرقمي والتواصل الاجتماعي.

وتندرج مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2022 ضمن اتفاقية شراكة استراتيجية رائدة تمتد لسنوات عديدة بين دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، والتي شهدت في نهاية شهر فبراير الماضي إطلاق أول دوري ناشئين لكرة السلة «جونيور إن بي إيه» في الإمارات بمشاركة 450 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاماً من 30 مدرسة في أبوظبي.