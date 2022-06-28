بطاقة صفراء تثير الجدل في المغرب بسبب «الكاميرا»!

مراد المصري (دبي)

أثارت البطاقة الصفراء التي حصل عليها رضا سليم لاعب نادي الجيش الملكي المغربي، الجدل حول احتسابها، بعدما قام اللاعب الذي كان يتواجد على مقاعد البدلاء بالتوجه للاحتفال بهدف سجله زميله مستخدماً الكاميرا لتصويره، ليتفاجئ بالحصول على بطاقة ستحرمه من خوض المواجهة المقبلة بالدوري المحلي.

رضا سليم لاعب الجيش الملكي غادر أرضية الملعب والتحق بدكة البدلاء مع تقدم فريقه بهدفين على شباب المحمدية في الدوري المغربي، وعند تسجيل زميله حمزة مجاهد الهدف الثالث قام باستخدام كاميرا فوتوغرافية من أحد المصورين لالتقاط صورة لزميله صاحب الهدف.

تسبب الأمر في حصول اللاعب رضا سليم على بطاقة صفراء من الحكم رضوان جيد وسط حالة من الغضب من جماهير الجيش الملكي، كون البطاقة ستحرم اللاعب من مواجهة الرجاء في الجولة المقبلة من مسابقة الدوري المغربي.

الجماهير اعتبرت أن مشاركة اللاعب في احتفالية الهدف أمر لا يستحق الحصول على هذه البطاقة التي ستحرمه من خوض اللقاء المقبل، حيث سبق أن قام السنغالي كاليدو كوليبالي بنفس الأمر مع فريقه نابولي في الدوري الإيطالي ونجوم آخرون.

فئة أخرى من الجماهير اعتبرت أن القرار صحيح، كون تصرف اللاعب رغم أنه خارج الملعب ينطبق عليه تقدير الحكم بالسلوك الذي يستحق نيل هذه البطاقة.