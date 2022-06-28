منتخب الجودو يشارك في بطولة أوروبا المفتوحة

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو على التقرير الفني والإداري لمشاركة منتخبنا الأول في بطولة «أولان باتور» منغوليا جراند سلام للجودو، التي اختتمت مؤخراً بمشاركة لاعبين فقط، مؤكداً عقب اتصال هاتفي مع ناصر التميمي أمين السر العام رئيس البعثة تواصل برنامج إعداد المنتخب خلال المرحلة الثانية حسب ما كان مقرراً، حتى بلوغ بطولة «المجر جراند سلام»، التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو المقبل، بمشاركة 5 لاعبين وهم جريجور أرام وماجو معروف، جور شغيلي، وسعيد النقبي وتاتا نوجزاري والمدرب فيكتور سيكتروف.

وتسبق فترة المشاركة في بطولة بودابست اختيار 4 لاعبين للمشاركة في بطولة المجر جراند سلام وهم جور شغيلي الذي يشارك في منافسات الوزن الخفيف تحت 66 كجم، وتاتانورجزاري في وزن تحت 81 كجم، وجريجور أرام في وزن تحت 90 كجم وماجو معروف في وزن فوق 100 كجم.

وتشهد بطولة أوروبا المفتوحة للجودو، التي تنظمها رومانيا في يومي 2 و3 يوليو المقبل بمشاركة حوالي 40 دولة مشاركة منتخبنا بثلاثة لاعبين هم جور شغيلي وجريجور أرام وماجو معروف، وتعقب المشاركة في بطولة بودابست للجائزة الكبرى، الانتقال لبطولة زغرب جراند بري بكرواتيا، التي تقام خلال الفترة من 15 إلى 17 يوليو المقبل بمشاركة 61 دولة حتى الآن، والتي يشارك فيها منتخبنا بـ 4 لاعبين ويتواصل برنامج المنتخب الأول حتى استضافة بطولة أبوظبي جراند سلام خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل.

وكانت بطولة أولان باتور منغوليا جراند سلام للجودو قد شهدت تتويج فريق اللاجئين التابع للاتحاد الدولي للجودو (IJF ) بلقب البطولة للمرة الأولى، بعد أن جاءت مشاركته في بطولة المجر الماضية 2019، تحت مسمي فريق اللاجئين والمهاجرين الشباب، والذي يضم 50 لاعباً ولاعبة الذين جاءت مشاركتهم تحت علم الاتحاد الدولي للجودو، وبدعم من اللجنة الأولمبية الدولية، مساهمة منهم في توفير الحياة الكريمة لهؤلاء وخلق مجتمع أفضل لهم.