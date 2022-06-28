عجمان يسجل رقماً قياسياً في 12 عاماً

رضا سليم (دبي)

سجل مجلس إدارة نادي عجمان رقماً قياسياً في الاستمرار للدورة الخامسة على التوالي، بعد قرار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بالتجديد للمجلس، برئاسة خليفة الجرمن ونائبه أحمد الفورة وعبدالله الظاهري أمين السر العام، وماجد المزروعي مشرف الفريق الأول لكرة القدم، وناصر الظفري المدير التنفيذي ويحيى خلف سلطان المطروشي مشرف قطاع الناشئين ومدرسة الكرة، أحمد الشامسي مشرف الألعاب الفردية وعيسى محمد الشامسي مشرف عام كرة الطائرة وحمدان محمد آل علي المدير المالي ومحمد جابر أحمد الشامسي كما انضم للمجلس في الدورة الجديدة الشيخ راشد بن عمار النعيمي في منصب نائب رئيس النادي وهو بمثابة ضخ دماء جديدة من الكوادر الوطنية في النادي.

وتولى مجلس الجرمن المهمة في 2010، ومع نهاية الدورة الجديدة سيكون المجلس قد أكمل 15 عاماً، وهو لم يحدث في قبل في أي ناد إلا أن هذه السنوات شهدت الانكسار والانتصار والهبوط والفوز بالبطولات.

ولم تكن البداية لمجلس الإدارة سهلة بعدما هبط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى باحتلال المركز الأخير في موسم 2009-2010، بعد خسارته في 18 مباراة ولم يحقق سوى فوزين وتعادلين على مدار الموسم، إلا أن الفريق عاد من جديد في موسم 2011-2012 بعد غياب موسما واحدا في الدرجة الأولى وسجل حضورا قويا مع مدربه العراقي عبدالوهاب عبدالقادر وأنهى الموسم في المركز السابع بعد الفوز في 9 مباريات والتعادل في 4 والخسارة في 9 مباريات، وفي موسم 2012-2013 أنهى الدوري في المركز العاشر بعيدا عن دوامة الهبوط بعدما حقق 8 انتصارات و8 تعادلات وخسر في 10 مباريات.

وكان هذا الموسم هو الأبرز في مسيرة «البرتقالي»، بعدما فاز بكأس اتصالات للمحترفين بالفوز على الجزيرة في المباراة النهائية 2-1 بملعب زعبيل وهي المباراة المسجلة في ذاكرة جماهير عجمان، وفي موسم 2013-2014 حقق المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري.

هبط «البرتقالي» مجدداً إلى دوري الدرجة الأولى في موسم 2014-2015، بعدما جاء في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب بالخسارة في 15 مباراة والفوز في اثنين والتعادل في 9 مباريات، ليغيب موسمين في دوري الدرجة الأولى ويعود مجددا في موسم 2017-2018، وسجل حضوراً مميزاً مع مدربه المصري أيمن الرمادي بإنهاء الموسم في المركز الثامن بالفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 والخسارة 10 مباريات، وارتقى للمركز السابع في موسم 2018-2019، بعدما سجل 10 انتصارات و7 تعادلات و9 هزائم.

وفي موسم 2019-2020 والذي لم يستكمل وصل الفريق للمركز العاشر بعد 19 أسبوعا، وفي موسم 2020-2021 أنهى الفريق مشواره في المركز الثاني عشر وكان قريبا من الهبوط لولا الفوز على الفجيرة في الجولة الأخيرة ليهبط الفجيرة وحتا ويظل عجمان مع الكبار، وفي الموسم المنتهي ظهر البركان بصورة مغايرة تماما مع مدربه الصربي جوران حيث قدم مستويات جيدة وأنهى الموسم في المركز السابع بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في 5 والخسارة في 11 مباراة.

في الاتجاه الآخر يسير فريق تحت 21 سنة على طريق التألق، بعدما أنهى الموسم في المركز الرابع بعد شباب الأهلي والشارقة والعين وسجل 50 نقطة من 15 فوز و5 تعادلات و6 هزائم وهو ما يعني أن مستقبل البرتقالي سيكون أفضل بمجموعة اللاعبين الشباب الذين سيتم تصعيدهم للفريق الأول.