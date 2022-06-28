في لقاء الأجيال.. الفوز الأول يطيح فافرينكا

لندن (رويترز)

خرج الإيطالي يانيك سينر المصنف العاشر منتصراً في مواجهة الأجيال، عندما فاز على ستانيسلاس فافرينكا بنتيجة 7-5 و4-6 و6-3 و6-2 في بطولة ويمبلدون للتنس، ليحقق فوزه الأول على الإطلاق على الملاعب العشبية.

وبلغ سينر «21عاماً» دور الثمانية في أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة، لكنه لم يفز من قبل على الملاعب العشبية في بطولات المحترفين.

وخسر اللاعب الإيطالي في الدور الأول في مشاركته الأولى بالبطولة في العام الماضي، ودخل نسخة العام الحالي بعد الهزيمة أمام الأميركي تومي بول في الدور الأول في إيستبورن الأسبوع الماضي.

لكنه تفوق مبكراً على فافرينكا، الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وأجبر منافسه السويسري المشارك ببطاقة دعوة على الدفاع.

وقال سينر في مقابلة بعد المباراة: إنه شعور رائع. الأمر احتاج بعض الوقت، لكني سعيد ببلوغ الدور الثاني هنا.

ونال فافرينكا، البالغ عمره 37 عاماً، لقبه الثالث والأخير في البطولات الكبرى في أميركا المفتوحة 2016، وعاد إلى منافسات المحترفين في مارس، بعد غياب لعام كامل بعد خضوعه لجراحتين في قدمه اليسرى في 2021.

وسبق أن تفوق فافرينكا في المباراتين السابقتين على سينر، لكن لم يسبق أن التقيا على الملاعب العشبية.

وحسم اللاعب الإيطالي المجموعة الأولى عندما كسر إرسال منافسه في الشوط 12 الحاسم.

وأظهر فافرينكا لمحات من الماضي المشرق في المجموعة الثانية وساهم كسره إرسال سينر مبكرا في إدراكه التعادل 1-1.

وعانى سينر بعد هطول الأمطار لكنه نجح في الفوز بالمجموعتين التاليتين وحسم الفوز بإرساله الساحق التاسع في المباراة.

ويلعب سينر ضد دانييل ألتماير أو السويدي ميكل يمير من أجل مكان في الدور الثالث.

وكان يمير متقدماً 6-3 و7-5 على نظيره الألماني قبل توقف اللعب بسبب غروب الشمس.