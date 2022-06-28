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مونبلييه يمنح «الخزري» القميص 99
مونبلييه يمنح «الخزري» القميص 99
28 يونيو 2022 10:00

مونبلييه (د ب أ) 

قرر نادي مونبلييه الفرنسي منح اللاعب الدولي التونسي وهبي الخزري القميص رقم 99، في سابقة هي الأولى في تاريخ النادي.
ووقع وهبي الخزري «31 عاماً» عقد انضمامه الى مونبلييه قادماً من سانت إيتيان، الذي هبط الى دوري الدرجة الثانية بعد تجربة استمرت أربع سنوات مع فريقه السابق.
وقال الخزري في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمونبلييه: أنا سعيد بالتواجد هنا. هذا تحد جديد وأعتقد أنني بحاجة إليه. آمل الآن مساعدة الفريق في أن يكبر وأن يحقق أهدافه وأن أقدم أفضل ما لدي.
وتابع الدولي التونسي: أسعى إلى الاستمتاع وأن يستمتع محبو الفريق أيضا وأن نعيش معا مغامرة جيدة.
وأصبح الخزري ثاني لاعب من سانت إيتيان ينضم في فترة الانتقالات الصيفية إلى مونبلييه بعد المهاجم أرنود نوردين.
من جهته قال رئيس نادي مونبلييه لورون نيكولين: سعيد بتوقيع وهبي مع الفريق. كانت أولوية بالنسبة لنا لدعم خط الهجوم. هذا تحقق الآن وأنا سعيد بذلك.
وتابع رئيس النادي: كان لنا اتصال جيد معه. أتمنى أن يستمر في تسجيل الأهداف مثلما كان يفعل دائما منذ عدة مواسم في الرابطة الأولى وأن يرفع الفريق إلى الأعلى.
وقدم الخزري مستوى لافتاً مع سانت إيتيان وسجل الموسم الماضي عشرة أهداف في 33 مباراة شارك فيها، كما ساهم في تأهل منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد مونديال روسيا 2018، وهي المشاركة السادسة في تاريخ تونس.

وهبي الخزري
مونبلييه
سانت إيتيان
كأس العالم 2022
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