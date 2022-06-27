الهلال بطلاً للدوري السعودي والأهلي يتذوق مرارة الهبوط

الرياض (أ ف ب)

توّج الهلال بلقب الدوري السعودي لكرة القدم للمرة الثامنة عشرة في تاريخه والثالثة توالياً، بعد فوزه 2-1 على الفيصلي الذي هبط إلى الدرجة الثانية، في ختام المرحلة الثلاثين والاخيرة.

وسجل ثنائية الهلال النيجيري أوديون إيجالو «7 و64»، بينما أحرز كلايسون فييرا هدف الفيصلي «70».

وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن الاتحاد، الذي تعادل سلباً مع ضيفه الباطن، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر وودّع دوري الأضواء.

ورغم تأخر الهلال بفارق 8 نقاط عن الاتحاد "المتصدر السابق" مع نهاية المرحلة 26، لم يرفع الراية البيضاء ونجح في تسجيل ستة انتصارات متتالية، منها اثنين في مباراتين مؤجلتين، ساهمت في احتفاظه باللقب.

ونجح النيجيري إيجالو في الفوز بلقب هداف الدوري برصيد 24 هدفاً، وبفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه.

في المقابل، هبط النادي الأهلي بطل العام 2016 رسمياً أيضاً إلى دوري الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه بعد تعادله سلباً مع الشباب.

ورغم أن الأهلي رفع رصيده إلى 32 نقطة، لم تكن تلك النقاط كافية، فالتحق بالفيصلي والحزم.

وبعدما فرط في الصدارة، اكتفى الاتحاد بالتعادل السلبي أمام ضيفه الباطن وبقي ثانياً برصيد 65 نقطة، بينما نجح الباطن في تفادي الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر، وبفضل المواجهات المباشرة مع الفيصلي الذي يملك نفس الرصيد.

وتغلب النصر على ضيفه الفتح 2-1. وسجل للنصر الأرجنتيني بيتي مارتينيز «14» والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف «90+5»، في حين سجل للفتح أيمن الخليف «37».

وأهدر البرازيلي أندرسون تاليسكا ركلة جزاء للنصر «58» قبل أن يخرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة «73».

ورفع النصر الذي ضمن المركز الثالث مسبقاً رصيده إلى 61 نقطة، فيما بقي الفتح على رصيده السابق 35 نقطة في المركز الثامن.