«أبيض الشباب» يدشن كأس العرب بمواجهة «النشامى»

معتصم عبدالله (دبي)

وضعت قرعة النسخة الثامنة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، المقررة في مدينة أبها السعودية خلال الفترة من 20 يوليو و6 أغسطس المقبلين، منتخبنا الوطني للشباب ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن واليمن.

ويفتتح «أبيض الشباب» مشوار المشاركة في «كأس العرب» بلقاء «النشامى» ضمن الجولة الأولى في الدور الأول في 20 يوليو المقبل على ملعب نادي ضمك، على أن تكون مباراته الثانية أمام اليمن في 26 يوليو على ذات الملعب.

ويشارك في البطولة 18 منتخباً، تم توزيعها على 6 مجموعات، ويتأهل إلى ربع النهائي «دور الثمانية» متصدرو ترتيب المجموعات الست، إلى جانب أفضل منتخبين في المركز الثاني على صعيد كل المجموعات ليكملا عقد منتخبات ربع النهائي المقرر في 31 يوليو، على أن تلعب مباريات نصف النهائي في 3 أغسطس، والنهائي في 6 أغسطس على استاد مدينة الأمير سلطان.

وتدخل المشاركة في منافسات «كأس العرب» ضمن تحضيرات «أبيض الشباب» لخوض تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023 المقررة خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر 2022 والمؤهلة للنهائيات في أوزبكستان.

ووضعت قرعة التصفيات الآسيوية منتخب الإمارات ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات إيران وقرغيزستان «المستضيف» وبروناي، وتشهد التصفيات مشاركة 44 منتخباً جرى توزيعها على عشر مجموعات، حيث ضمت 6 مجموعات أربعة منتخبات، وضمت 4 مجموعات خمسة منتخبات، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.

وتدشن التصفيات المرتقبة في البطولتين حقبة جديدة على صعيد بطولات الناشئين والشباب في الاتحاد الآسيوي، حيث تحل نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 وكأس آسيا للشباب تحت 20 بدلاً من كأس آسيا للناشئين «تحت 16» والشباب «تحت 19»، وتجرى التصفيات من دون الاعتماد على مبداً تقسيم المناطق وفقًا لقرار لجنة مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وستكون المشاركة المرتقبة في النسخة الثامنة لكأس العرب للشباب الثانية على التوالي باسم الإمارات، بعدما شارك «أبيض الشباب» مواليد 2003 و2004، في النسخة الماضية بالقاهرة، حيث ودع منتخبنا من عتبة الدور الأول، باحتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من فوزه في الجولة الأولى على جيبوتي 8-0، والخسارة 2-3 أمام طاجيكستان، و0-5 أمام المغرب على التوالي.