الثلاثاء 28 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«أبيض الشباب» يدشن كأس العرب بمواجهة «النشامى»
منتخب الشباب يحمل طموحات عربية كبيرة (الاتحاد)
28 يونيو 2022 01:13

معتصم عبدالله (دبي)

وضعت قرعة النسخة الثامنة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، المقررة في مدينة أبها السعودية خلال الفترة من 20 يوليو و6 أغسطس المقبلين، منتخبنا الوطني للشباب ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن واليمن.
ويفتتح «أبيض الشباب» مشوار المشاركة في «كأس العرب» بلقاء «النشامى» ضمن الجولة الأولى في الدور الأول في 20 يوليو المقبل على ملعب نادي ضمك، على أن تكون مباراته الثانية أمام اليمن في 26 يوليو على ذات الملعب.
ويشارك في البطولة 18 منتخباً، تم توزيعها على 6 مجموعات، ويتأهل إلى ربع النهائي «دور الثمانية» متصدرو ترتيب المجموعات الست، إلى جانب أفضل منتخبين في المركز الثاني على صعيد كل المجموعات ليكملا عقد منتخبات ربع النهائي المقرر في 31 يوليو، على أن تلعب مباريات نصف النهائي في 3 أغسطس، والنهائي في 6 أغسطس على استاد مدينة الأمير سلطان.
وتدخل المشاركة في منافسات «كأس العرب» ضمن تحضيرات «أبيض الشباب» لخوض تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023 المقررة خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر 2022 والمؤهلة للنهائيات في أوزبكستان.
ووضعت قرعة التصفيات الآسيوية منتخب الإمارات ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات إيران وقرغيزستان «المستضيف» وبروناي، وتشهد التصفيات مشاركة 44 منتخباً جرى توزيعها على عشر مجموعات، حيث ضمت 6 مجموعات أربعة منتخبات، وضمت 4 مجموعات خمسة منتخبات، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.
وتدشن التصفيات المرتقبة في البطولتين حقبة جديدة على صعيد بطولات الناشئين والشباب في الاتحاد الآسيوي، حيث تحل نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 وكأس آسيا للشباب تحت 20 بدلاً من كأس آسيا للناشئين «تحت 16» والشباب «تحت 19»، وتجرى التصفيات من دون الاعتماد على مبداً تقسيم المناطق وفقًا لقرار لجنة مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وستكون المشاركة المرتقبة في النسخة الثامنة لكأس العرب للشباب الثانية على التوالي باسم الإمارات، بعدما شارك «أبيض الشباب» مواليد 2003 و2004، في النسخة الماضية بالقاهرة، حيث ودع منتخبنا من عتبة الدور الأول، باحتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من فوزه في الجولة الأولى على جيبوتي 8-0، والخسارة 2-3 أمام طاجيكستان، و0-5 أمام المغرب على التوالي.

أبيض الشباب
منتخب الشباب
منتخب الإمارات
الإمارات
المنتخب الإماراتي
كأس العرب
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
بدء تحكيم جائزتي «حمدان بن راشد التعليمية» و«العالمي للموهوبين»
الإمارات
بدء تحكيم جائزتي «حمدان بن راشد التعليمية» و«العالمي للموهوبين»
اليوم 17:53
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غدا
اليوم 17:48
علم الإمارات
الإمارات
الإمارات تستضيف اجتماعاً لمنظمة الصحة العالمية بشأن استئصال شلل الأطفال
اليوم 17:43
بعثة الحج الرسمية
الإمارات
بعثة الحج الرسمية تغادر إلى الأراضي المقدسة
اليوم 17:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©