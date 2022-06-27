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اتحاد الكرة يُناقش تعديلات «بروتوكول المباريات»
اتحاد الكرة يُناقش تعديلات «بروتوكول المباريات»
28 يونيو 2022 01:11

دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة المشرفة على تطبيق بروتوكول المباريات اجتماعها، برئاسة الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس اللجنة، رئيس لجنة الطب الرياضي، وبمشاركة الدكتور أحمد إبراهيم عضو لجنة الطب الرياضي، ومحمد النقبي من إدارة المسابقات، ومبخوت الهاجري من رابطة المحترفين الإماراتية، أعضاء اللجنة، ومحمد أحمد السيد مقرراً للجنة. وناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على بروتوكول المباريات الصحي للموسم الرياضي 2022-2023، وذلك ضمن توجيهات الأمانة العامة لاتحاد الكرة، بالتحضير المسبق لإنطلاق الموسم الجديد، في ظل مساعيها المتواصلة للمحافظة على سلامة جميع منتسبي كرة القدم الإماراتية.
وقال الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس اللجنة: استعرض الاجتماع التعديلات التي قد تطرأ على بروتوكول المباريات، وجميع الأمور المتعلقة بطبيعة الفحوصات المطلوبة ومدتها وصلاحيتها وأعدادها وإجراءات عمليات المباريات لتطبيقها في الموسم الرياضي المقبل.
وأضاف الهاشمي: ستُناقش التعديلات المقترحة في وقت لاحق مع لجنة الطب الرياضي ورابطة المحترفين الإماراتية، بعدها سيتم الانتهاء من صياغة المسودة النهائية من بروتوكول المباريات، وعرضها على الجهات المختصة بالدولة من أجل اعتمادها قبل المصادقة عليها من مجلس الإدارة.

اتحاد الكرة
لجنة الطب الرياضي
الإمارات
الطب الرياضي
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