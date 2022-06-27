«شباب هوكي الجليد» إلى نصف نهائي «التحدي الآسيوي»

أبوظبي (الاتحاد)

‏تأهل منتخبنا الوطني لهوكي الجليد إلى الدور نصف النهائي في بطولة التحدي الآسيوي تحت 20 عاماً، والتي تقام في تايلاند في الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 2 يوليو المقبل.

وجاء التأهل المستحق بعد أن حقق منتخبنا الوطني فوزين متتاليين على الفلبين وماليزيا بذات النتيجة (8-7)، ويلتقي اليوم مع منتخب تايلاند في مباراة تحدد نتيجتها متصدر المجموعة التي تضم المنتخبات ذات التصيف الأعلى في البطولة.‌ ‏وكان الاتحاد الدولي لهوكي الجليد نشر تغريدة مع انطلاق البطولة يشير فيها إلى عودة سلسلة البطولات الآسيوية بعد انتهاء أزمة وباء «كورونا».

وتضم مجموعة منتخبنا الوطني التي تصنف بالمستوى الأعلى، منتخبات الفلبين وماليزيا وتايلاند، وفي المجموعة الأخرى تلعب منتخبات الهند وهونج كونج وسنغافورة وإندونيسيا.

وكان منتخبنا الوطني لهوكي الجليد تحت 20 عاماً، قد أقام معسكراً تدريبياً استعداداً للبطولة استمر لمدة أسبوعين في صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية، واشتمل على حصص تدريبية يومية لرفع اللياقة البدنية والمستوى الفني للاعبين، وغادر إلى تايلاند مساء الخميس الماضي وأجرى أول تدريباته مساء الجمعة ولعب مباراتين يومي السبت والأحد وفاز بهما.

ويشارك في البطولة طاقم تحكيمي إماراتي اختير من قبل الاتحاد الدولي للعبة يمثله الحكم الدولي المتميز يحيى الجنيبي، والحكم الدولي أحمد الياسي.

وجاء هذا الترشيح من اتحاد اللعبة الدولي نظراً للكفاءة العالية والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها التحكيم الإماراتي والسمعة الطيبة التي تساهم في نجاح أي بطولة يشاركون فيها ويحظى التحكيم الإماراتي باحترام كبير من المنتخبات والفرق نظراً للاحترافية الكبيرة أثناء إدارة المباريات.