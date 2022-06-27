«الإمارات للدراجات» يعلن تشكيلته لجولة فرنسا

أبوظبي (الاتحاد)

كشف فريق الإمارات عن تشكيلته المشاركة في جولة فرنسا المرتقبة من 1 إلى 21 يوليو المقبل، والتي تنطلق من مدينة كوبنهاجن في الدنمارك.

ويقود التشكيلة، نجم فريق الإمارات تادي بوجاتشار، بطل جولة فرنسا في النسختين السابقتين، إلى جانب عدد من الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة وسباقات التسلق الذين سيقدمون دعمهم للدراج السلوفيني.

وسيخوض تادي البالغ من العمر 23 عاماً سباقات جولة فرنسا، التي تتألف من 21 مرحلة تمتد على مسافة إجمالية تبلغ 3228 كم، حيث تبدأ الجولة بسباق ضد الزمن على مسار بطول 13كم في كوبنهاجن، قبل التوجه إلى جبال الألب ثم جبال البيرينيه، وصولاً إلى خط النهاية في الشانزليزيه في باريس.

وسيتولى مدير الفريق يوكسان ماتين فيرنانديز (إسبانيا) قيادة الفريق خلال الجولة، وذلك إلى جانب المديرين الرياضيين أندريه هاوبتمان (سلوفينيا) وسيموني بيدرازيني (سويسرا) وماركو ماركاتو (إيطاليا).

وتضم التشكيلة 8 دراجين، هم تادي بوجاتشار (سلوفينيا)، ورافال مايكا (بولندا)، وبراندون ماكنالتي (الولايات المتحدة)، ومارك زولر (إسبانيا)، وماتيو ترينتين (إيطاليا)، وفيجارد ستيك لاينجن (النرويج)، وجورج بينيت (نيوزيلندا)، وميكيل بيرج (الدنمارك).

وتعليقاً على الجولة المقبلة، قال تادي بوجاتشار: «ستكون هذه مشاركتي الثالثة في جولة فرنسا، وأنا متشوق جداً لانطلاق السباقات، لقد عملنا بجد طوال السنة الماضية استعداداً لهذه الجولة، ونأمل أن نقدم أداء قوياً يستمتع به عشاق الرياضة طوال ثلاثة أسابيع، كان موسم الفريق موفقاً جداً حتى الآن، ونتطلع إلى مواصلة تحقيق الإنجازات والفوز بجولة فرنسا، تتضمن مراحل الجولة العديد من التحديات، ولن تكون مشاركتنا سهلة، لكن هذا ما يمكِّن جولة فرنسا من احتلال مكانتها الفريدة في تقويم السباقات».