«خدام» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في تونس

أبوظبي (الاتحاد)

حققت المحطة التونسية الثالثة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في أولى جولاتها العربية ضمن أجندة سباقاتها لعام 2022، نجاحات كبيرة شهدها مضمار قصر السعيد الرملي الذي أقام كرنفالاً احتفالياً باحتضان الكأس الغالية الأحد 26 يونيو الجاري، وذلك تقديراً للمكانة المرموقة والرفيعة للحدث ومسيرته الرائدة على مدار 29 عاماً.

ونجح الجواد الليبي «خدام» المنحدر من نسل (مقاتل الخالدية وبنت صور) العائد لإسطبلات أحمد السعيد، وإشراف علي بن جعفر وقيادة الفارس سليم فرشيشي، في الفوز بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في محطتها التونسية التي أقيمت ضمن (الفئة الأولى) لمسافة 2000 متر، وسط مشاركة 20 خيلاً تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في تونس، للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق.

وقطع البطل مسافة السباق بزمن 2:26:00 دقيقة، وتفوق على لاس فيغاس المنحدر من نسل (دجلمان وأنغام البدر) للمالك سيدني سعدية وإشراف المدرب سامي البجاوي وقيادة أمانوال ريفولت، فيما حل بالمرتبة الثالثة فورجوهيل شيكو المنحدر من نسل (هلال الزمان وشانج أوف سانت) العائد لإسطبلات عريبي، وإشراف المدرب أحمد العماري وقيادة خالد علوص.

وتقام سلسلة سباقات الحدث العالمي المرموق باهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لإعلاء نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم.

من جهته، قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «نفخر بمحطة تونس التي أبهرت الجميع بالتنظيم المميز والكرنفال الاحتفالي الذي شهده ميدان قصر السعيد بجانب المشاركة الكبيرة من نخبة الخيول والأصداء الواسعة من قبل الملاك والمربين، مبينا أن الاهتمام الكبير يدل على روابط الصداقة القوية والعلاقات الراسخة بين الإمارات وأشقائها في الوطن العربي وأصدقائها في كافة دول العالم».

وأضاف: «فخورون بالنجاحات الكبيرة والمبهرة التي يسجلها الحدث في كافة محطاته وسباقاته العالمية والعربية، وهو ما يؤكد السمعة المرموقة والثقة الدولية برسالة الإمارات السامية وأهدافها الطموحة لدعم مسيرة الخيل العربية لمراتب متقدمة، ودورها الريادي في الحفاظ على التراث الوطني الأصيل».

وتابع: «نتقدم الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم سباق المحطة التونسية التي أبهرت الجميع بحفاوة الاستقبال والترحيب الكبير من ملاك الخيل العربية، إلى جانب البرنامج الاحتفالي المصاحب للحدث، متقدماً بالتهنئة لأبطال الكأس الغالية.